Samtgemeinde-Personal zieht verstärkt vom Rathaus ins Homeoffice

Schotten dicht im Meiner Rathaus: Auch die Samtgemeinde Papenteich hat den Publikumsverkehr in ihren Büros unterbunden. Inzwischen stellt die Verwaltung immer mehr auf Homeoffice um.

„Ich habe eine große Zeit meines Lebens zuhause gearbeitet.“ Da war Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn noch hauptberuflich in der Baubranche tätig und hatte einen dafür offenen Chef. „Das ist Gewohnheit. Es geht auch.“ Heute arbeitet sie sehr gern in ihrem Büro im Samtgemeinderathaus – und hat sich daran gewöhnt. „Nun muss ich den Weg zurück wieder vollziehen.“

Im Krisenmodus: Die Samtgemeinde Papenteich lässt keine Besucher mehr ins Rathaus. Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn und Erster Samtgemeinderat Frank Jung, hier vor einem Monat noch mit Kultusminister Grant Hendrik Tonne (li.), gehen wie viele andere aus dem Team ins Homeoffice. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Weniger persönlicher Kontakt, mehr Telefon

Angedacht ist, dass sie selbst sich mit Erstem Samtgemeinderat Frank Jung vor Ort im Rathaus abwechselt. Ein Problem sieht sie darin nicht. Schon jetzt laufe innerhalb des Rathauses viel weniger mit persönlichem Kontakt. Es fänden keine Besprechungen mit mehreren Leuten mehr statt. „Wir telefonieren auch im Haus sehr viel. Das geht dann eigentlich auch von zuhause aus.“ Auch andere Mitarbeiter werden jetzt verstärkt ins Homeoffice wechseln.

Bürger haben Verständnis

„Wir fahren den gleichen Modus wie andere Kommunen auch“, sagt Kielhorn. „Die Bürger haben erfreulich gut akzeptiert, dass wir keinen Publikumsverkehr mehr haben.“ Vieles laufe telefonisch von Bürger zu Sachbearbeiter. Oder per E-Mail. „Was unbedingt nötig ist, wird geregelt.“ Dokumente zum Beispiel kämen per Post zum Bürger. In der anderen Richtung gebe es immer noch einen Briefkasten am Samtgemeinderathaus.

Langeweile weder im Rathaus noch im Homeoffice

So wenig Termine habe sie in 25 Jahren Kommunalpolitik noch nie gehabt, sagt Kielhorn. Däumchen drehen müssten sie und ihr Team im Rathaus dennoch nicht. „Natürlich gibt es Dinge, die abgearbeitet werden müssen.“ Etwa Vergaben für die Bauprojekte. „Wir hoffen, dass wir unsere Bauvorhaben fortsetzen können.“ Und durch die Corona-Krise kämen auch neue Aufgaben hinzu. Langweilig würde es damit weder im Rathaus, noch im Homeoffice.

Von Dirk Reitmeister