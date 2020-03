Polit-Knatsch um Shutdown in der Gemeinde Meine

Meine

Sorgt die Corona-Krise für eine fiebrige Diskussion in der Meiner Kommunalpolitik zum Krisenmodus-Shutdown in der Gemeinde? Mehrere Ratsmitglieder, an der Spitze der Grüne Dr. Arne Duncker, beantragen eine umgehende Einberufung des Verwaltungsausschusses und seinen Einsatz als „ Notparlament“. Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann lehnt das ab.

Dr. Arne Duncker spricht auch für Ingrid Richter, Manfred Lasetzki, Werner Auerbach, Eberhard Stolzenburg und Markus Strahl, wenn er jetzt eine Dringlichkeitssitzung des Verwaltungsausschusses beantragt. Duncker will, dass Heinsohn-Buchmann in der Sitzung über den Umfang der reduzierten Verwaltungstätigkeit berichtet, wie und wann die Verwaltung für die Bürger erreichbar sei und ob die Mitarbeiter im Homeoffice sind. Außerdem möchte das Gremium darüber informiert werden, welche Veranstaltungen abgesagt seien, ob Mitarbeiter der Gemeinde krank oder in Quarantäne seien und wie eine Vertretung geregelt sei. Darüber hinaus erwartet Duncker einen Bericht über die Notbetreuung in den Kitas.

Viele Fragen zu klären

Darüber hinaus möge der Verwaltungsausschuss auch beraten, ob er in der kommenden Zeit als Notparlament arbeite und die Sitzungen zum Beispiel mit Videokonferenz laufen könnten, so Duncker. Themen wären auch weitere Folgen der Corona-Krise, etwa auf den Haushalt der Gemeinde und deren anstehende Vorhaben.

Antrag: VA muss als Notparlament arbeiten

„Die Absage sämtlicher Fachausschüsse und eventuell auch von Ratssitzungen halten wir für nachvollziehbar, die am 16. März per Mail erfolgte ersatzlose Absage des Verwaltungsausschusses ist dagegen problematisch“, so Duncker in der Begründung. Dieses nicht öffentlich tagende Gremium müsse als Notparlament in Krisenzeiten die Verwaltung demokratisch begleiten. „Der VA muss aus unserer Sicht weiter tagen, um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.“

Bürgermeisterin beantwortet Fragen schriftlich

Da sechs von sieben VA-Mitgliedern den Antrag unterstützten, so Duncker, sei der Verwaltungsausschuss automatisch einzuberufen. Das sieht Heinsohn-Buchmann anders. Sie werde den Verwaltungsausschuss nicht einberufen, teilte sie in einer Antwort mit, die sie gleichzeitig auch zur Prüfung an die Kommunalaufsicht weiter geleitet habe. „Ich kann an dieser Stelle meine Enttäuschung nicht verhehlen, dass in dieser Zeit ein solcher Antrag gestellt wird.“ Stattdessen beantwortete die Bürgermeisterin die Fragen in dem Schreiben.

So läuft der Shutdown in Meine

In einer Krisensitzung sei vorigen Montag beschlossen worden, das Gemeindeamt bis 19. April für den Publikumsverkehr zu sperren und nur noch Kontakt per Telefon und E-Mail zu den Bürgern zu halten, einen Fragebogen an Eltern zur Ermittlung des Notbetreuungs-Bedarfs zu erstellen und das Personal der Kitas in die Rufbereitschaft freizustellen. „Bisher gibt es für eine Notbetreuung keine Anmeldung“; sagt Heinsohn-Buchmann. Sollte eine erfolgen, werde eine Notgruppe in der Kita Meine am alten Freibad errichtet.

Das ist alles dicht

Um die Verbreitung des Virus’ zu bremsen, habe die Gemeinde nicht nur die Kitas, sondern auch Spielplätze, Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendclubs geschlossen. Genauso habe sich die Gemeindeverwaltung entschlossen, Sitzungen aller Gremien auf unbestimmte Zeit zu verschieben. „Aus meiner Sicht steht keine Entscheidung an, die nicht verschoben werden kann“, sagt die Bürgermeisterin.

Gemeindebüro arbeitet weiter

„Die Verwaltungstätigkeit der Gemeinde ist nicht reduziert“, sagt Heinsohn-Buchmann. Das Personal sei weiter tätig. „Die Mitarbeiter des Bauhofs gehen ihrer Arbeit wie gewohnt nach.“ Krankheitsfälle seien bislang nicht bekannt.

So ist die Gemeinde Meine zu erreichen Auch das Gemeindebüro in Meine ist bis voraussichtlich 19. April für Besucher gesperrt, aber per Kontaktformular unter www.gemeinde-meine.de oder per Telefon zu erreichen. Die Sprechzeiten sind Montags bis Freitags von 8 bis 12 Uhr und am Donnerstag zusätzlich von 14 bis 18 Uhr.

Von Dirk Reitmeister