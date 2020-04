Spendenaktion der Flüchtlingshilfe Papenteich für die Tafel ist ein Riesenerfolg

Meine/Gifhorn

Eva Leis von der Flüchtlingshilfe Papenteich ist überwältigt von der großen Spendenbereitschaft. „Lasst uns zusammenhalten und gemeinsam helfen!“, hatte die Flüchtlingshilfe vor zwei Wochen einen Aufruf gestartet, Spenden zu sammeln für die Gifhorner Tafel. 1000 Euro hatte die Flüchtlingshilfe als Startgeld zur Verfügung gestellt, und innerhalb der zwei Wochen sind mehr als 10 000 Euro Spenden dazu gekommen. Die Aktion geht weiter.

Sieben volle Lieferwagen

Die Flüchtlingshilfe hatte von der prekären Situation der Tafel erfahren: Immer weniger Lebensmittel waren dort zum Weiterverteilen gelandet, weil viele Supermärkte wegen der Hamsterkäufe keine Waren mehr zum Spenden übrig hatten. Dank der unerwartet üppig sprudelnden Spenden war das Team der Flüchtlingshilfe mittlerweile siebenmal mit einem vollen Lieferwagen bei der Tafel, nachdem es die Lebensmittel zuvor beim Rewe-Bornemann in Isenbüttel und beim Nahkauf Prinzler in Braunschweig-Wenden bestellt und gekauft hatte. „Mehr als 400 Packungen Nudeln, 160 Packungen Reis, rund 300 Brotaufstriche, mehr als 300 Packungen Käse, mehr als 300 Einheiten Butter, Margarine, Öl und vieles mehr“ sei bei den Lieferungen gewesen, berichtet Eva Leis.

Lesen Sie auch: Hamsterkäufe bringen Gifhorns Tafel in Not – Flüchtlingshilfe startet Spendenaktion

Dabei hatten die Helfer selber teilweise Probleme, die benötigte Ware zu bekommen: „Fünf der sieben Einkäufe wurden von uns selbst bei einem Großhändler erledigt und nach Gifhorn gefahren, denn auch bei Rewe und Nahkauf konnte nicht alles geliefert werden, was von uns bestellt wurde.“ Und bei der Tafel ist die Freude groß, wenn der Kofferraumdeckel sich öffnet und ganze Kisten voller Nudelpackungen zum Vorschein kommen, denn die sind nach wie vor in größeren Mengen schwer zu kriegen.

In dieser Größenordnung nicht erwartet

„In einer Zeit, in der sehr viele Menschen selbst finanzielle Einbußen verkraften müssen, haben wir das in dieser Größenordnung nicht erwartet. Wir freuen uns riesig über diesen Erfolg und bedanken uns ganz herzlich bei allen, die auch in dieser schwierigen Situation die Ärmsten in unserer Gesellschaft nicht aus den Augen verlieren“, sagt Eva Leis. Sie weist darauf hin, dass die Flüchtlingshilfe gerne Spendenquittungen ausstellt, dafür aber die Adressen der Spender benötigt – diese können per Mail an eva.leis@fluechtlingshilfe-papenteich.de geschickt werden. „Das Finanzamt erkennt bei Zuwendungen bis 100 Euro Kontoauszüge an.“

Das Spendenkonto

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann spenden an: Flüchtlingshilfe Papenteich e.V., Verwendungszweck „Soforthilfe Tafel“, Volksbank eG BraWo, BIC: GENODEF1WOB, IBAN: DE37 2699 1066 8260 2730 00.

Von der AZ-Redaktion