So will der Papenteich beim digitalen Lernen Gas geben

Die Corona-Krise zeigt auch in der Samtgemeinde Papenteich, dass es bei der Digitalisierung in den Schulen noch hakt. Jetzt soll sich die Verwaltung der Sache eingehender annehmen, hat der Samtgemeinderat in seiner Sitzung im Corona-Modus im Meiner Gemeindezentrum beschlossen. Dabei geht es auch darum, armen Familien bei der Anschaffung von Laptops zu helfen.

Wolfgang Stindl ( Bündnis 90/Die Grünen) plaudert aus der Praxis während des Corona-Shutdowns: Erst brachte der Postbote ausgedruckte und kopierte Aufgaben nach Hause, später haben die Grundschulen diese per E-Mail verschickt: „War nicht optimal, aber besser als nichts“, kommentiert Stindl das Daheim-Lernen der Jüngsten. In der Oberschule lief das über Internet und Account für jeden Schüler: Die Kinder laden Aufgaben runter, bearbeiten sie und laden sie wieder hoch. So sie denn ein geeignetes Endgerät dafür haben. Stindl: „Nicht alle Kinder konnten auf diese Art erreicht werden.“

Sitzung im Corona-Modus: Der Papenteicher Samtgemeinderat beriet diesmal im Meiner Gemeindezentrum und nicht im Ratssaal des Rathauses. Quelle: Dirk Reitmeister

Denn manche Familien hätten allerhöchstens ein Handy als Endgerät. Damit könne aber das Kind keine Schulaufgaben lösen. „Die Ausstattung mit digitaler Technik ist völlig unzureichend“, sagt auch Uwe-Peter Lestin ( SPD). Doch es sei nicht nur mit Geld für die Anschaffung von Geräten getan, findet Ingrid Richter ( CDU). Einige Familien bräuchten auch Begleitung. Hermann Schölkmann (WGP): „Was die Ausstattung der Schulen angeht, sind wir nicht schlecht“ – wenn man das mit anderen Kommunen vergleiche, wie er sie zum Beispiel aus Wolfsburg kenne. „Besser geht natürlich immer.“ Und da sprach Schölkmann auch die Breitbandversorgung an.

Kämmerin Petra Wieloch gab an zuversichtlich zu sein, dass der Papenteich die geforderte Anschlussquote von 40 Prozent für das öffentlich geförderte Breitbandprojekt Giffinet des Landkreises erreichen werde. Dieses werde die bislang als unterversorgt geltenden sogenannten weißen Flecken anschließen. Für die Verbesserung der Bandbreite in den offiziell als versorgt geltenden schwarzen Flecken spreche man mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser. Das werde tätig, sobald 40 Prozent der angefragten potenziellen Kunden Ja sagen. Deren Anschluss dürfte laut Wieloch schneller erfolgen als bei Giffinet, was in der Natur der Sache liege: Geförderte Projekte dauerten länger. Nach Wielochs Einschätzung dürfte Ende 2021/Mitte 2022 die allermeisten Haushalte im Papenteich flottes Internet haben.

Können sich arme Familien schnelles Internet leisten?

Aber könnten sich bedürftige Familien die Verträge leisten? Diese Frage warf Renate Kopka (Grüne) auf. Es gehe nicht nur darum, dass Schulen Breitband bräuchten, sondern eben auch die Familien zuhause.

Der Rat beschloss, dass die Verwaltung klären soll, welche Familien finanzielle Hilfe bei der Anschaffung von Endgeräten brauchen. Der Papenteich will bei der Hilfe selbst Hilfe in Anspruch nehmen, nämlich Bundes- und Landeszuschüsse einfordern.

Von Dirk Reitmeister