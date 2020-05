Corona: Schüler aus Meine blicken zur Partnerschule nach Australien

Meine

Wie auch in Deutschland kehren die Schüler und Lehrkräfte allmählich wieder zum Schulalltag zurück. Vergangene Woche war nach drei Wochen der Online-Unterricht für die Jungen und Mädchen der Trinity Christian School in Canberra wieder vorbei.

„Die elften und zwölften Klassen und einige andere Klassen kommen am Montag, Dienstag und Mittwoch, und die anderen Klassen am Donnerstag und Freitag. Wir haben uns alle sehr gefreut über diesen Fortschritt. Einige Lehrkräfte haben die Schüler an den Toren freudig empfangen, komplett mir unseren zwei Maskottchen. Manche Eltern hatten Tränen in den Augen – Tränen der Rührung und bei manchen vielleicht auch der Erleichterung, dass sie die Kinder wieder abgeben konnten“, erzählt die Deutsch- und Spanischlehrerin Adie Price der AZ.

Anzeige

Trinity Christian School in Australien: Auch die beiden Maskottchen der Schule, zwei Dinosaurier, begrüßten die Schüler nach der Corona-Zwangspause. Quelle: Adie Price

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Schüler müssen sich in den Pausen in bestimmten Bereichen aufhalten, damit der Virus in Grenzen gehalten wird. Die Reinigungskräfte arbeiten besonders gründlich und machen die Pulte, Türgriffe und so weiter nach den einzelnen Klassen sauber. „Wenn alles gut geht, wird der Unterricht in zwei Wochen wieder ganz normal laufen und alle werden zur gleichen Zeit da sein. Das wird toll sein, denn die meisten Schüler haben die Schule und besonders die Gemeinschaft mit ihren Freunden sehr vermisst“, sagt die Lehrerin.

Viele Arbeitslose und schönstes Herbstwetter

Auch sonst ähnelt das Leben in Australien dem in Deutschland. In hohen Betriebszeiten gibt es lange Schlangen vor den Geschäften, immer mit großem vorgegebenem Abstand zwischen den Wartenden. „Die Straßen sind vielleicht weniger befahren, aber um so mehr sieht man Leute auf unseren vielen Fuß- und Radwegen. Unsere Stadt hat viele grüne Zonen und dort trifft man auf den Wanderwegen zu jeder Tageszeit sehr viel mehr Leute als sonst. Glücklicherweise genießen wir gerade schönstes Herbstwetter.“ Dennoch sind viele Australier von Sorgen geplagt, weil sie keine Arbeit mehr haben. Und den Ureinwohnern Australiens, den Aborigines, geht es angesichts der Corona-Pandemie noch schlechter als sonst. „Von den Aborigines hört man, dass sie auch in einem strengen Lockdown sind. Viele haben schon bestehende andere Gesundheitsprobleme, und man will unbedingt verhindern, dass das Virus sich dort ausbreitet.“

Kontakt per Skype und E-Mail

Auch auf die Partnerschaft mit dem Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Meine hat Corona Auswirkungen. „Die Pläne für unseren nächsten Partnerschaftsbesuch mussten zu unserem großen Bedauern leider verschoben werden. Statt in diesem Jahr kommt eine Gruppe aus Meine nun nächstes Jahr zu uns. Wir waren ursprünglich sehr enttäuscht, aber wir sehen ein, dass das so sein muss. Und wir werden uns doppelt freuen, wenn das Wiedersehen in 2021 endlich gelingt. In der Zwischenzeit sind wir per Skype und E-Mail in gutem Kontakt“, erklärt Adie Price.

Von Thorsten Behrens