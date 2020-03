So ganz eindeutig sind die Informationen auf der Homepage der Grundschule Am Zellberg in Meine nicht. Von Corona-Verdachtsfällen ist da die Rede, später von positiv getesteten Personen. Welche Folgen das hat, bleibt offen. Eine Mutter stellt sich die Frage: „Warum sind wir jetzt nicht alle in Quarantäne?“