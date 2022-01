Meine

Die Corona-Pandemie bringt mehr Leute zum Buch. Doch von dem Trend profitiert mehr der Online-Buchhandel als ein kleiner Laden in einem Dorf im Kreis Gifhorn. Dennoch gibt es hier und da noch so einen, etwa Meine kleine Bücherecke in Meine. Einen Selbstläufer haben die Inhaber nicht in diesen Zeiten.

In einem der Häuschen zwischen Ampelkreuzung und Bahnübergang gibt es auf 68 Quadratmetern Verkaufsfläche alles rund ums Papier. Wer eintritt, schaut gleich auf das Zeitschriften-Regal. Rechts daneben ist jene Ecke mit Regalen, die dem Lädchen den Namen gibt. Der neue Roman von Peter Prange ist darin zu finden, Krimis aus Skandinavien und Kinderbücher. Gegenüber, unter dem Schaufenster, sind Stifte in allen Farben und Formen sortiert. Das Duo aus Lotto-Schalter und Kasse ist gerahmt von Schreibwarenregalen.

Standbein Bürobedarf: Der Schuljahreswechsel ist für Meine kleine Bücherecke Hauptsaison. Quelle: Lea Behrens

„Wir sitzen hier nicht ideal“, sagt Marion Doerfler-Skibbe. Zu wenig Parkplätze an der Hauptstraße, und Laufkundschaft fehle. 1973 ist das von ihrer Mutter Johanna Armbrecht 1955 einige Hundert Meter weiter gegründete Geschäft an diese Stelle umgezogen. Seitdem hat sich in Meine viel getan. Nicht nur Corona.

Mit dem E-Center nur einen Steinwurf weiter brach vor einigen Jahren das Lotto-Geschäft um etwa 60 bis 70 Prozent ein, sagen Doerfler-Skibbe und ihr Mann Bernd Skibbe. Das hat weh getan. Lotto war ein ganz wichtiges Standbein. 2011 nahm die Meinerin deshalb Bücher ins Sortiment. „Das hat uns gerettet.“

„Das hat uns gerettet“: Als das Lotto-Geschäft zu einem großen Teil an einen Supermarkt verloren ging, nahm Marion Doerfler-Skibbe Bücher mit ins Sortiment. Quelle: Lea Behrens

Das Sortiment ist überschaubar. Ein mittelgroßer Supermarkt hat mehr Bücher. Doch Doerfler-Skibbe hat einen Trumpf im Ärmel. Sie ist im Libri-System organisiert. Bis 18 Uhr bestellen – per Anruf oder E-Mail –, und in 99 Prozent der Fälle sei das Buch am kommenden Tag da. „Das ist das große Plus“, sagt Bernd Skibbe.

Er weiß, wann sich die örtliche Lesegruppe mal wieder getroffen und über Neuerscheinungen ausgetauscht hat. Dann trudeln Tage später die Leseratten ein und geben ihre Bestellungen auf. „Bestimmte Autoren werden nachgefragt.“ Stammkunden wissen den kleinen Laden zu schätzen. „Manche sagen: Wir wollen Sie unterstützen“, sagt Bernd Skibbe. Der eine oder die andere suche im Internet und bestelle bei ihnen.

Kein Lockdown: Mit Zeitschriften deckt Lädchen täglichen Bedarf

Vom Lockdown war Meine kleine Bücherecke nicht betroffen. Dank der Zeitschriften. „Wir gelten als täglicher Bedarf“, sagt Doerfler-Skibbe. 2020 sei sogar ein gutes Jahr gewesen, sie schätzt das Umsatzplus auf zehn Prozent. Die Ernüchterung folgte 2021. Das Minus im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre schätzt sie auf 20 Prozent. Sogar das Homeschooling habe man zu spüren bekommen. Die Kinder hätten weniger für die Schule gebraucht.

Dabei sind Schreibwarenbereich und Schulbedarf wichtig für Meine kleine Bücherecke. „Schullisten abgeben, wir stellen alles zusammen, die Leute müssen es nur noch abholen“, zählt Doerfler-Skibbe auf. Schuljahreswechsel sei Hauptsaison.

„Leute sind beim Geldausgeben vorsichtig geworden“

Eine ältere Dame kommt ins Geschäft. Sie sucht nach einem Kalender für 2022 für ihren Küchentisch. Es gibt nichts Passendes mehr. „Das hilft mir nicht“, seufzt die Kundin im Bewusstsein, etwas spät dran zu sein. „Tut mir leid“, sagt sie und verabschiedet sich. Es ist ein ruhiger Vormittag. Der Postbote stellt flugs ein Paket neben die Eingangstür. Draußen auf der Straße ist nicht viel los, wenn nicht gerade die Schranken zu sind. „Naja, es ist Januar, was sollen die Leute kaufen?“, sagt Doerfler-Skibbe. „Die Leute sind beim Geldausgeben vorsichtig geworden.“

Zukunft für den kleinen Laden: Nachfolge ist nicht in Sicht

„Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“, sagt Bernd Skibbe, der 76-jährige Angestellte, der ohne Bonuszahlung auskommen muss, wie er schmunzelnd sagt. Das Ehepaar lebt von dem Lädchen, mit dem ihre Mutter in einer Holzbaracke angefangen hatte. „Es ist schade, wenn die kleinen Läden verschwinden“, sagt Marion Doerfler-Skibbe. In Wenden habe es erst neulich einen Kollegen erwischt. „Ich mache Werbung bei Facebook“, sagt die 55-Jährige. „Wir grübeln, was wir noch machen können.“ Das Meiner Paar will so lange es geht weiter machen. Eine Nachfolge sei nicht in Sicht, auch nicht beim eigenen Nachwuchs.

Von Dirk Reitmeister