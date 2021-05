Eickhorst

Tulpen kommen längst nicht nur aus Amsterdam. Wer in Supermärkten der Region bis südlich vom Harz einen bunten Strauß kauft, kann durchaus Gewächse aus dem Papenteich in der Hand haben. Seit drei Jahren erschließen sich die jungen Landwirte aus dem Eickenhofer Spargelreich in Eickhorst dieses neue Standbein.

Vier knallbunte Felder hat das Spargelreich im Papenteich bestückt. Bei Meine, Vordorf und Abbesbüttel sowie in Eickhorst. Dort, direkt vis a vis des Stammhauses, können Spaziergänger aufs Feld und gucken und Fotos schießen von der Pracht in hellrot, dunkelrot, gelb, lila, weiß, pink, orange und orange-gelb. Die drei anderen Flächen sind tabu für Fremde – versteckt oder eingezäunt.

Denn es sind keine Tulpenfelder zum Selberpflücken, erklärt Malte Isermeyer, beim Eickenhofer Spargelreich für die Tulpen der zuständige Mann. Auf den in diesem Jahr insgesamt rund 25 Hektar Fläche geht es um Tulpenzwiebelvermehrung. Aktuell blühen die Pflanzen, doch die Farbenpracht ist vergänglich: Die Landwirte werden die Köpfe bald abschneiden, die ersten sind schon erledigt. Die Pflanzen verlieren die Blüte, „damit sich nicht die Samen vermehren, sondern die Zwiebel vergrößert“, erläutert Isermeyer. Ihm und seinen Partnern geht es um das, was im Erdboden steckt. Sie ernten ab Ende Juni die Zwiebeln.

Diese Ernte kommt zu einem Partnerbetrieb in Holland. Dort wachsen im Gewächshaus die Schnittblumen aus den im Papenteicher Bördeboden dick und rund gewordenen Tulpenzwiebeln. Die Schnittblumen wiederum kommen zurück nach Eickhorst. Dort verkauft sie das Spargelreich im eigenen Hofladen und beliefert Supermärkte. „Das geht bis Göttingen.“

So viel Arbeit steckt in einer Tulpe Tulpenzwiebelvermehrung ist eine Wissenschaft für sich. Auf seiner Homepage erläutert das Eickenhofer Spargelreich, welch umfangreiche Arbeit dahinter steckt. „Um eine Tulpenzwiebel in schöner Größe für den Garten zu erhalten, muss die Zwiebel zunächst mehrere Jahre wachsen, und mit jedem Zyklus wird sie größer und kräftiger, bis sie reif ist für die Weiterverarbeitung.“ Die Tulpe starte als Samenkorn. Im ersten Jahr wachse daraus nur eine sehr kleine Tulpe ohne Blüte. „Aus dieser zarten Pflanze entsteht dann die erste Zwiebel, die in etwa so groß ist wie ein Daumennagel.“ Diese rode das Unternehmen im Sommer, lagere sie in einer Kiste und pflanze sie im November erneut ein. „Über die kalten Wintermonate bilden sich langsam Wurzeln.“ Bis im Februar ein neuer Trieb heraus komme. Dieser werde zu einer kleinen Pflanze, während sich die Zwiebel komplett zurückbildet. „Sobald die Blüte ausgeblüht ist, beziehungsweise wir sie abgeschnitten haben, beginnt die Pflanze die neue Zwiebel zu bilden.“ Dieser Prozess läuft so lange weiter, bis es zu warm wird und die Tulpe oberirdisch vertrocknet. Wenn die Zwiebel reif für die Rodung ist, schauen die Eickenhöfer auf die Größe der Tulpenzwiebeln: „Die großen geben wir in den Verkauf oder in die Schnittblumenproduktion, die kleinen werden wieder eingepflanzt. So wiederholt sich der Zyklus jedes Jahr und man erhält einen Familienstamm der Ursprungstulpen, die man immer weiter pflegt. Eine reife große Zwiebel muss also drei bis vier Jahre auf dem Feld wachsen, bis sie bereit ist für ihren großen Auftritt im Garten oder für das Gewächshaus, um zur Schnittblume zu werden.“

Mehr als nur Spargel im Programm

Der Betrieb heißt zwar Spargelreich, hat aber weit mehr im Portfolio: Erdbeeren, Dinkel, Zuckerrüben, Raps und Gräser. Die Tulpen erweitern die Fruchtfolge noch einmal, was für die Böden und die Pflanzen immer gut sei. „Wir haben einen ganzen Pool an Flächen, wo wir rotieren können.“ Wo heute die Tulpen wachsen, gedeiht im kommenden Jahr etwas Anderes. Tulpen könne man nur einmal in zehn Jahren auf einem Acker anbauen, sagt Isermeyer.

Unternehmer brauchen immer wieder neue Ideen

„Wir machen das jetzt das dritte Jahr“, sagt Isermeyer. Als Unternehmer suche man immer nach neuen Ideen. „Wir haben das in Holland gesehen und uns gedacht: Das probieren wir auch einmal.“ Man stehe am Anfang mit dem Tulpenanbau. „Wir lernen noch eine ganze Menge und müssen noch einiges optimieren.“ Die Tulpen seien sensibel und wie rohe Eier zu behandeln. „Wir sind in der Pionierphase.“

Von Dirk Reitmeister