Heinz Köther erhält die Ehrennadel

Rötgesbüttel

Die Gemeinde Rötgesbüttel hatte wieder zum Mitbring-Bürgerfrühstück ein. Von den 100 eingedeckten Plätzen waren fast alle belegt. „Unsere Erwartungen wurden erfüllt. Lediglich der Tisch mit den jungen Männern hat noch ein paar freie Plätze im Angebot“, freute sich Bürgermeister Herrmann Schölkmann augenzwinkernd in seiner Begrüßungsansprache.

Ehrennadel für Heinz Köther

Zum ersten Mal gab es einen Ehrentisch, an dem ausgewählte Personen Platz nehmen durften, die sich mit einem besonderen Engagement in die Dorfgemeinschaft eingebracht haben. In diesem Jahr nahmen die Gründerväter und jahrelangen Gestalter des Bettenrennens an dem Tisch Platz. Sie erhielten neben dem Frühstück, eine Ehrenurkunde von der Gemeinde und einen Präsentkorb vom Bettenrennen-Komitee. Heinz Köther, der „Herr der Spiele“, so der Bürgermeister, erhielt zusätzlich die erstmalig vergebene Rötgesbütteler Ehrennadel. In Zukunft soll es zu jedem Bürgerfrühstück Ehrungen geben.

Erörterungstermin zur B 4 kommt

Aus dem politischen Bereich berichtete der Bürgermeister, dass der langersehnte Erörterungstermin bezüglich der zahlreichen Einwendungen zur B 4-Umgehung von der Straßenverkehrsbehörde nunmehr angekündigt wurde. Die Bauarbeiten entlang der aktuellen B 4 Richtung Meine hätten allerdings nichts mit der B 4-Verlegung, sondern vielmehr mit dem Bahnhofsumbau zu tun. Durch die geänderte Bahntrassenführung erreichten die Landwirte ihr Felder nicht mehr, weswegen der Neubau eines Feldwirtschaftsweges parallel zur B 4 von der Bahn veranlasst wurde.

250 000 Euro mehr für Kinderbetreuung

Wegen der enorm gestiegenen Kinderbetreuungskosten, das DRK habe für dieses Jahr einen Mehrbedarf von einer 250 000 Euro für die Betreuung der Kinder in der Kindertagesstätte berechnet, werden wir „die Komfortzone verlassen müssen“, kündigte Schölkmann an. Die Gemeinden zahlen drauf, weil die vom Land Niedersachsen bewilligten Zahlungen zum Ausgleich der Beitragsfreiheit die früheren Elternbeiträge nicht ersetzten. „Wir werden die Beiträge für die Krippe und Steuern erhöhen müssen.“ Weiter rief Schölkmann die Bürger zur aktiven Mitwirkung in den Arbeitsgruppen des Dorferneuerungsprogramms auf. Die Arbeitsgruppentermine können auf der Internetseite der Gemeinde abgerufen werden.

