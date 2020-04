So bremst das Coronavirus schnelles Internet, bevor es entsteht

Samtgemeinde Papenteich

Die Corona-Krise bremst den Breitbandausbau des Landkreises Gifhorn auf den letzten Metern. Die Abfrage unter den Papenteichern, die Interesse an einem Anschluss haben, ist wegen der Kontaktsperre ins Stocken geraten. Der Landkreis hat darauf reagiert.

„Durch das Coronavirus konnte die Vermarktungsphase im fünften Cluster nicht abgeschlossen werden“, so Landrat Dr. Andreas Ebel. Der Landkreis habe die Kampagne bis auf weiteres verlängert, da persönliche Beratungstermine vor Ort derzeit nicht stattfinden können. „Das Coronavirus macht sich leider auch in der Quote bemerkbar, die mit Stand vom 9. April nur bei 17 Prozent lag.“ Am 23., 28. und 30. April finden daher jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr telefonische Beratungstermine unter (0 800) 16 66 490 statt.

„Aus den ersten vier Vermarktungsclustern liegen bislang rund 5 200 Aufträge aus rund 8 500 Gebäuden vor“, sagt Ebel. Der Landkreis schließe jene so genannten weißen Flecken an, die mit weniger als 30 MBit pro Sekunde versorgt sind. In so genannten schwarzen Flecken könne er nicht eingreifen, weil es die dafür dringend nötigen Fördermittel nicht gebe. Wie gut die Versorgung dort ist – in Vordorf beklagt die Bürgerinitiative internet@38533, schnelles Internet nur auf dem Papier zu haben –, könne der Landkreis nicht einschätzen.

Appell an Telekom-Firmen

Er appelliere aber an die Telekommunikationsunternehmen, für eine ausreichende Bandbreite auch auf dem Land zu sorgen, sagt Ebel. „Durch die Corona-Krise merken wir noch einmal verstärkt, wie wichtig eine stabile und nachhaltige Breitbandversorgung hinsichtlich Home-Office und Home-Learning ist.“ Die Aufgreifschwelle von 30 MBit pro Sekunde sollte angehoben werden, damit noch mehr Gebiete als weiße Gebiete gelten und damit Anspruch auf einen öffentlich geförderten Glasfaseranschluss hätten.

