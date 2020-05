Auch Vordorfer Unternehmen fordern schnelleres Internet

Vordorf

Die Initiative i38533 in Vordorf bekommt für ihre Forderung nach besserer Breitbandqualität immer mehr Aufmerksamkeit – inzwischen nicht nur von Gewerbetreibenden aus der Gemeinde, die das gleiche Interesse haben. Jetzt hat sich auch ein ZDF-Kamerateam angekündigt.

Mit seinen zwei Megabyte, die er sich überdies noch mit den Eltern teilen muss, kommt Tobias Bäustmann aus Rethen beim Daheim-Studium in Corona-Zeiten nicht weit. Den Video-Vorlesungen kann er jedenfalls nicht folgen, seine Bachelor-Arbeit hochzuladen würde Stunden dauern. Inzwischen sehen sich er und seine Mitstreiter der Initiative i38533 nicht allein mit ihrem Netz-Frust. Das hat eine Unterschriftensammlung in allen drei Ortsteilen der Gemeinde ergeben.

Zu lahmes Internet: Die Initiative i38533 um Tobias Bäustmann und seine Mitstreiter findet auch bei Gewerbetreibenden in der Gemeinde Vordorf immer mehr Unterstützung. Quelle: Sebastian Preuß

„Wir haben 15 Unternehmen/Gewerbetreibende aus Eickhorst, Rethen und Vordorf hinter uns, die unser Engagement unterstützen und die Forderungen der Initiative i38533 teilen“, sagt Bäustmann. „Darunter sind bekannte Wirtschaftsunternehmen mit über 50 Mitarbeitenden.“ Die seien auf den Standortfaktor Glasfaser stark angewiesen. Nun komme sogar auch das ZDF, um über Probleme mit der Digitalisierung auf dem flachen Land zu berichten.

Kupferkabelanschlüsse bremsen bei vielen Telekom-Kunden, die weit weg vom nächsten Verteilerkasten wohnen, das Surfen. Der Anbieter ArcheNet, der andere Teile der Gemeinde versorge, arbeite mit einer Funkübertragung, deren Bandbreite mit jedem zusätzlichen Kunden kleiner werde. Und das Giffinet-Projekt des Landkreises Gifhorn, dessen Vermarktung im Papenteich gerade laufe, werde zumindest nicht mit dem geförderten Ausbau unterversorgter weißer Flecken tätig werden, da Vordorf offiziell als versorgter schwarzer Fleck gelte.

Folgt Vordorf dem Didderser Modell?

Bäustmann und seine i38533-Mitstreiter setzen nun auf das Unternehmen Deutsche Glasfaser, das in Didderse gerade werbe – und ihm zufolge gut voran komme mit der Vermarktung, für die mindestens 40 Prozent Anschlusswille nötig seien. „Momentan sind sie bei 34 von 40 Prozent, wobei wir optimistisch sind, dass dort die Quote erreicht wird.“

Die Initiative i38533 sieht nun die Gemeinde Vordorf am Zug, Lösungen für eine zukunftsfähige Breitbandversorgung zu realisieren. Die Initiative sei bereit, so viel Werbung in der Bevölkerung zu machen, dass auch in Vordorf eine Quote von 40 Prozent erreichen könnte.

Von Dirk Reitmeister