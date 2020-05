Zu wenig Interesse an Giffinet im Papenteich?

Schwülper

Schwülpers Bürgermeister Uwe-Peter Lestin schlug in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Groß Schwülper Alarm. Es gebe bislang viel zu wenig Zuspruch zu dem vom Landkreis angebotenen schnellen Internet. Lestin appelliert an die Bürger, mehr Interesse an Glasfaseranschlüssen anzumelden. Ansonsten werde es nichts mit dem öffentlich geförderten Netz im Südkreis.

Das Giffinet des Landkreises Gifhorn schließt zu günstigen Bedingungen, weil öffentlich gefördert, bislang unterversorgte Gebiete, so genannte weiße Flecken, mit Glasfaser ans Internet an: Mit dem Papenteich ist gerade der letzte der fünf sogenannten Cluster des Landkreises in der Interessensabfrage. Es läuft wohl nicht so gut. „Wir sind bei 26 Prozent“, gab Lestin kund. „Wir brauchen 40 Prozent.“ Die Umfrage laufe noch bis 15. Juni.

Appell an die Bürger

Lestin appelliert vor allem an Einwohner aus zwei Gebieten in der Gemeinde, die noch zu weißen Flecken erklärt wurden, aber zwischenzeitlich einen besseren Anschluss bekommen haben. Auch wenn die Nutzer dort mit ihrer Übertragungsrate zufrieden seien, sollten sie Interesse für Glasfaser bekunden, damit die nötige Quote für das ganze Gebiet erreicht werden könne.

In dem Zuge kündigt Lestin an, dass im künftigen Baugebiet „In der Dösse II“ die Telekom von vornherein Glasfaser bis ins Haus verlegen werde. Auch in anderen Gebieten seien Aufrüstungen denkbar, etwa durch Anbieter wie Deutsche Glasfaser, die gerade in Didderse tätig würden.

Von Dirk Reitmeister