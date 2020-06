Brandstifter-Prozess: Plötzlich streitet der Angeklagte (42) alles ab

Hildesheim/Papenteich

Eine ganze Serie von Brandstiftungen wird einem 42-Jährigen aus dem Papenteich vorgeworfen. Im März begann der Prozess am Landgericht Hildesheim. Bis Anfang Mai schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen. Währenddessen sprachen in den Prozessetappen immer mehr Zeugenaussagen gegen ihn. Denn der Mann war in seinem Wohnort immer mehr in den Verdacht gerückt, Brände zu legen.

Mehrere Polizisten legten sich nach den ersten Feuern rund um Meine auf die Lauer und observierten den Verdächtigen. In einigen Fällen wurde er erkannt, wie er sich in Tatortnähe aufhielt. Auf frischer Tat wurde er jedoch nie ertappt.

Sämtliche Vorwürfe bestritten

Am Dienstag nun hat der Angeklagte sich in der Hauptverhandlung über seinen Verteidiger schriftlich zur Sache eingelassen und sämtliche Vorwürfe bestritten. „Hinsichtlich bestimmter Brände, die ihm vorgeworfen wurden, hat er angegeben, überhaupt nicht am Tatort gewesen zu sein. Bei anderen Geschehen sei er zwar vor Ort gewesen, habe aber nichts mit den Bränden zu tun“, berichtet Philipp Suden, Richter am Landgericht und stellvertretender Pressesprecher.

Am Donnerstag kamen in einer kurzen Verhandlung dann noch einmal drei Zeugen zur Aussage. Zwei Polizisten und ein weiterer Zeugen hatten beim Brand am Pfingstmontag 2019 eine Person erkannt. Drei Termine stehen im Prozess noch aus. Vermutlich werden am 3. Juli die Plädoyers gehalten und dann an einem weiteren Prozesstag das Urteil gesprochen.

Von Andrea Posselt