Zwischen Freispruch und acht Jahren Haft bewegen sich die Anträge der Parteien im Prozess gegen einen 42-Jährigen, dem neun Brandstiftungen vorgeworfen werden, die sich von Juni bis September 2019 in Grassel und Umgebung ereigneten. Am Donnerstag Vormittag hielten Anklage und Verteidigung vorm Landgericht in Hildesheim ihre Plädoyers.

Bevor sie dies taten, wurde von der vorsitzenden Richterin Karin Brönstrup noch ein letzter Zeuge befragt, der 54-jährige Leiter der Polizeistation Braunlage, der von einer Serie von Papiercontainer-Bränden in der Nacht vom 30. Mai in Clausthal-Zellerfeld berichtete – einem Datum, an dem auch der Angeklagte aus dem Papenteich sich in dem Oberharzer Ort zu Besuch bei seiner Mutter aufhielt. Ein nicht erklärbarer Eintrag in seinem Kalender zu der Anzahl der Brände hatte die Gifhorner Ermittler bewogen, ihre Kollegen zu informieren, die darauf hin den 42-Jährigen auch vernahmen. Teil der Anklage waren die brennenden Container nicht.

„Extreme Häufung von Sichtungen“

Mehr als eine halbe Million Euro Schaden – gemäß Versicherungszahlungen – hatten die angeklagten Brände mehrerer Scheunen, dem Teil eines Wohnhauses, einer Gartensauna sowie des Feuerwehrhauses Grassel verursacht. Lediglich in einem Fall blieb es bei einer versuchten Brandstiftung, weil Regen die Entstehung eines Feuers verhinderte. Für die Vertreterin der Anklage stand außer Frage, dass der Angeklagte die Feuer legte. Dafür sprächen Aussagen von Zeugen, die den 42-Jährigen in räumlicher oder zeitlicher Nähe zu allen Brandorten verortet hätten: „Das ist eine extreme Häufung von Sichtungen.“ Auch dass sich der Angeklagte im Laufe der Ermittlungen in Widersprüche verstrickt habe, wertete die Staatsanwältin als Indiz für seine Schuld.

Ebenso wie die Tatsache, dass es nach seiner Festnahme noch während des letzten ihm zur Last gelegten Feuers keine weiteren Brände in und um Grassel mehr gegeben habe – bis auf einen, der jedoch von der Vorgehensweise, dem Modus Operandi her den anderen unähnlich sei und einem anderem Täter zuzuschreiben sei. Für die acht einfachen und eine schwere Brandstiftung forderte die Anklage acht Jahre Haft.

„Gar keine Zusammenhänge“

Einen Freispruch für seinen Mandanten forderte der Verteidiger des 42-Jährigen – denn dieser sei nur ein Mal unmittelbar an einem der Brandorte gesehen worden, zweimal nur in der Nähe, ansonsten lediglich zu den Brandzeiten unterwegs mit Fahrrad oder Auto in der betreffenden Gegend. Widersprüche? Nachvollziehbar: „Er wurde verhaftet, hatte Alkohol getrunken und war aufgeregt.“ Zudem habe es sich in dem Dorf, in dem der Angeklagte wohnte, „verselbständigt, dass er der Hauptverdächtige ist“ – ein neu Zugezogener, zurückhaltend, der sich „nicht in die Dorfgemeinschaft integrierte“ und sich bisweilen „unglücklich“ verhalten habe. Es gebe daher „erhebliche Zweifel“ an der Schuld seines Mandanten und „gar keine Zusammenhänge“ mit den Bränden.

Die Verkündung eines Urteils in dem Prozess soll am Freitag Vormittag erfolgen.

Von Jörg Rohlfs