Ein Polizeibeamter auf der Lauer, eine Zeugin, die das Autokennzeichen des Angeklagten fotografierte: Im Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter aus dem Papenteich berichteten am Donnerstag mehrere Beobachter, wo sie am Pfingstwochenende 2019 den Angeklagten gesehen hatten – an dem Wochenende hatte es in der Gemeinde Meine mehrfach gebrannt.