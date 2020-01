Brandserie im Südkreis: Mutmaßlichem Feuerteufel droht lange Haft

Grassel

Die Erleichterung im Papenteich war riesig, als die Polizei Ende September bekannt gab, dass unmittelbar nach einem Scheunenbrand in Tatortnähe ein Verdächtiger festgenommen werden konnte. Immerhin neunmal hatte es im Zeitraum von Anfang Juni bis Ende September unter mysteriösen Umständen im Südkreis gebrannt. Die Staatsanwaltschaft hat die Vorwürfe geprüft, die Anklage steht. Nun wartet der Verdächtige, der in U-Haft sitzt, auf seinen Verhandlungstermin.

Mutmaßlicher Täter noch in U-Haft

Wie schon im September angenommen, muss sich der Gefasste für insgesamt neun Taten verantworten. In einem Fall wird ihm schwere Brandstiftung vorgeworfen, weil das Feuer teilweise auf ein Wohnhaus übergegangen war, berichtet Christina Pannek von der Staatsanwaltschaft Hildesheim. Der Mann sitzt weiter wegen Fluchtgefahr in U-Haft. Bei der polizeilichen Vernehmung habe er die Vorwürfe bestritten, teilt Pannek auf AZ-Anfrage mit.

In Grassel brannte das Feuerwehrgerätehaus ab

Vorwiegend waren es Scheunen, die in Brand gesetzt wurde. Die dramatischste Nacht erlebten die Feuerwehren im Südkreis Anfang August, als in Grassel eine Scheune brannte – und die stand direkt in Nähe von zwei Wohnhäusern. 120 Einsatzkräfte konnten den Scheunenbrand rechtzeitig eindämmen. Der nachhaltigsten Schaden betraf ausgerechnet die Feuerwehr – in Grassel brannte das Feuerwehrgerätehaus komplett nieder.

Langjährige Haft droht

Sollten sich vor Gericht die Vorwürfe bestätigen, droht dem Beschuldigten aus dem Südkreis eine mehrjährige Haftstrafe. Pro Einzeltat sei ein Strafmaß von einem bis zu zehn Jahren Haft möglich. Aus den Einzeltaten bildet das Gericht dann eine Gesamtstrafe.

Von Andrea Posselt