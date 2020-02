Bockbierfest: So will’s Meine krachen lassen

Meine

Was sie in Bayern können, das können die Vereine in Meine schon lange, nämlich Bockbierfest feiern. Die vierte Neuauflage der zünftigen Gaudi steigt am Samstag, 18. April, im Festzelt auf dem Meiner Festplatz. Zwischen 500 und 600 Partygäste erwarten die Meiner Vereine zu ihrem Event. Wer noch hin will, sollte sich sputen, um eine Karte zu kriegen.

Musikzug probt schon fleißig

Am Samstag stellten die Macher bei der Feuerwehr in Meine das Programm vor. Für die passende Begrüßung sorgte der Musikzug. Denn der probt gerade schon ganz intensiv. Das muss er auch, denn dieses Mal haben die Musiker der Feuerwehr noch mehr Zeit, die Stimmung anzuheizen. Diese Neuerung verriet Bernd Lohmann. „Der Musikzug wird auch spielen, wenn der Fassanstich ist.“ Diesen Part wiederum hat Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann. Gegen 19.30 Uhr wird sie das Bier ans Sprudeln bringen. Sie freut sich schon aufs Fest: „Ich gehe da immer gerne hin.“

Mehr Spielzeit vor der Partyband

Alleine zur Probe am Samstag kamen 32 Musiker. Die bieten fetzige, moderne Musik und auch etwas fürs ältere Publikum. So wie der Altersschnitt der Musiker – 15 bis 82 Jahre – sei auch der des Publikums. Marcel Calberlah ( Musikzug) und Ortsbrandmeister Lutz Jäger setzen auf die volle Power des Musikzuges. Extra geprobt werde unter anderem von Dorfrocker „Dorfkind“. Ganz wichtige Neuerung: Einlass ist bereits um 17 Uhr. Das haben die Macher nach der Manöverkritik vom letzten Mal so entschieden. Denn so hat der Musikzug mehr Zeit zu spielen.

Nach dessen Warmup geht’s dann richtig auf die Partyschiene. Die original Alpencasanovas, die ansonsten auf dem Münchener Oktoberfest auftreten, sind engagiert. Die sind schon lange gebucht und sollen vor allem Jüngeren eine tolle Party bieten. „Meistens muss man das schon beim Auftritt fürs nächste Jahr klar machen“, sagt Marcel Sonntag lachend.

Er wird übrigens künftig die Regie des Festes übernehmen. Lohmann muss aus gesundheitlichen Gründen aussteigen. Sonntag ist in Meine ein alter Bekannter. Er ist Festwirt beim Schützenfest und weiß daher, was in Meine angesagt ist.

Event leitet Festsaison in Meine ein

Kein Bockbierfest ohne typische Leckereien: Partyservice Ramme serviert unter anderem Bratwurst, Backschinken und Burger. Brezeln werden im Festzelt gebacken. Für alle Besucher soll etwas dabei sein, ist den Machern wichtig. Eines auch noch: Der Termin ist extra so gewählt, dass er mit keinem anderen Event kollidiert und quasi die Zeit der Feste in Meine eröffnet.

Wer noch ein Ticket fürs Bockbierfest haben möchte, mus sich sputen. Drei Viertel der Karten sind schon verkauft. Restbestände gibt es Mittwochs und Samstags von 11 bis 12 Uhr in der Pension B4, Gifhorner Straße 4 in Meine. Pro Person sind 19 Euro zu zahlen, eine halbe Maß ist darin enthalten.

Von Andrea Posselt