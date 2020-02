Blitzer an der B4: Seat kracht in Gegenverkehr

Rötgesbüttel

Ein schwerer Unfall ereignete sich Dienstagabend auf der B4 in der Nähe von Rötgesbüttel: Ein Seat war gegen 21 Uhr frontal in den Gegenverkehr gekracht. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die Strecke für längere Zeit voll gesperrt werden.

Kontrolle über Wagen verloren

Zeugen schilderten der Polizei den Unfallhergang so: Ein Seat-Fahrer (24 Jahre) aus Salzgitter war mit seinem Beifahrer (24) aus Ilsede von Braunschweig in Richtung Gifhorn unterwegs. Hinter Rötgesbüttel – etwa in Höhe des Blitzers – kam der Seat aus der Spur und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dann steuerte der Fahrer laut Zeugen nach rechts gegen, verlor aber offenbar die Kontrolle übers Fahrzeug und kam erneut auf die Gegenspur. Dort krachte der Seat frontal in einen Corsa, den ein 19-Jähriger aus Meinersen steuerte. Ob der Unfallfahrer möglicherweise den Blitzer umfahren wollte, ist noch unklar.

Alle drei Unfallbeteiligten erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Der Schaden wird auf 7000 Euro beziffert.

