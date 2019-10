Schwülper/Braunschweig

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat am Donnerstag am Waller See eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der knapp 250 Kilogramm schwere Sprengkörper war am Mittwoch bei Sondierungsarbeiten gefunden worden.

Zünder per Hand entschärft

Knapp 20 Minuten benötigte Sprengmeister T...