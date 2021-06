Bezugsfertig: Grassels Sauteich-Gruppe baut ein Storchennest

Grassel

Die Wohnlage ist idyllisch, die Behausung bezugsfertig: Am Sauteich in Grassel steht jetzt ein Storchennest, nach allen Finessen der Baukunst errichtet. Und zwar in Kooperation vieler Beteiligter, wie Thomas Awiszus als Vorsitzender der Projektgruppe Sauteich berichtet. Auch wenn allen bewusst ist, dass eine Brut in diesem Jahr sehr unwahrscheinlich ist, hoffen die Grasseler doch, dass vielleicht schon mal jemand von den Jungstörchen vorbei kommt und sich das Nest fürs nächste Jahr vormerkt.

Alle Beteiligten waren mit dem Standort einverstanden

Störche sind immer wieder mal im Dorf und auf den umliegenden Wiesen zu sehen, „beim Mähen sind sie mir direkt hinterher, um Futter zu suchen“, erzählt Dennis Kudelka. Also scheint Grassel ja durchaus eine attraktive Wohnlage für sie zu sein. Und die Idee, am Sauteich ein Nest zu bauen, ist auch nicht ganz neu. „Jetzt haben wir Nägel mit Köpfen gemacht, das ging ruckzuck“, sagt Awiszus. Die Gemeinde als Eigentümerin des Sauteichs hatte nichts gegen den Standort, Weißstorch-Betreuer Hans-Jürgen Behrmann befand ihn auch für gut. Und die LSW spendierte den zehn Meter hohen Masten und errichtete ihn.

Weil Neubauten immer Geld kosten, ging Awiszus auf Sponsorensuche – und wurde beim Gartenbauer Kudelka nicht abgewiesen. „Das ist ein tolles Projekt“, sagte der und spendierte 500 Euro für die Materialkosten. Der Förster aus Essenrode stellte Holz zur Verfügung, die Sauteich-Mitglieder haben das Gestell hergerichtet, verschweißt und verzinkt, Awiszus war für die Holzarbeiten zuständig. „Die Älteren aus der Sauteich-Gruppe haben Weidenzweige gesucht, die ich dann zum Nest gebunden habe“, sagt er. Ein Isenbütteler Landwirt stellte Heu zur Verfügung, das dann mit Birkenreisig verknüpft zum Auskleiden des Nestes verwendet wurde. „Den Rest der Möblierung erledigen jetzt die Störche“, lacht Awiszus.

Ein Trick, um die Attraktivität des neuen Nestes noch zu steigern

„Ich freue mich total, dass die Sauteich-Gruppe dieses Projekt jetzt umgesetzt hat“, strahlt Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann. Die Gruppe hat sich auch bereit erklärt, die Nestpflege zu übernehmen – und hat sich von Storch-Betreuer Behrmann einen Trick verraten lassen, wie das Nest für Störche noch attraktiver wird: „Wenn das Geflecht verkotet aussieht, wird das Nest besser angenommen“, weiß Awiszus. Also kleckerten die Grasseler ein bisschen Fassadenfarbe über den Neubau.

Nun denken sie über eine Web-Cam oder eine Beobachtungsdrohne nach – und das ist nur halb scherzhaft gemeint.

Von Christina Rudert