Bessere Busanbindungen für den Papenteich

Schwülper

Mit Start am Sonntag, 11. April, gibt es ein neues Buslinien-Konzept für Schwülper, wie die Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn (VLG) mitteilt. Sie listet die Infos auf, die für Fahrgäste aus Gifhorn, dem Papenteich und besonders Schwülper von Interesse sind. Die wichtigste Änderung: Für die Linie 112 gibt es veränderte Abfahrtszeiten.

Linie 111 Gifhorn – Leiferde – Didderse – Groß Schwülper – Walle – Braunschweig Stadion. Die Linie befährt zwischen Groß Schwülper und Braunschweig eine neue Strecke und ersetzt die BSVG-Linie 484. Die Route führt ab Groß Schwülper über Friedhof, Walle, Hansestraße, Gifhorner Straße in Braunschweig bis zum Stadion. Dort haben Fahrgäste Anschluss zur Straßenbahn Linie 1.

Der letzte Bus startet werktags um 22.13 Uhr in Braunschweig

Außerdem fährt die Linie 111 zukünftig abends bis etwa 23 Uhr im Stundentakt und somit wesentlich häufiger als bisher. Letzte Abfahrt ab Braunschweig-Stadion Richtung Gifhorn ist um 22.13 Uhr, in den Wochenendnächten von Freitag zu Samstag und von Samstag zu Sonntag erst um 0.13 Uhr. An Sonntagen fährt die Linie zukünftig alle 2 Stunden. Noch fahren die Busse am Stadion am Fahrbahnrand ab.

Der Abschnitt von Groß Schwülper über Lagesbüttel und Harxbüttel nach Wenden wird zukünftig von der BSVG-Linie 434 bedient. Zwischen der Linie 111 und der Linie 434 besteht Umsteigemöglichkeit an der Haltestelle Groß Schwülper Poststraße.

Die Buslinie 480 wird zu einer vollwertigen RegioBus-Linie aufgewertet: Sie behält ihre Linienführung bei und fährt künftig montags bis freitags zwischen 5 und 22 Uhr im Stundentakt zwischen Groß Schwülper und Braunschweig Rathaus, an Wochenenden und Feiertagen verkehrt sie im Zwei-Stunden-Takt.

Die Linie für die Schüler zwischen Rolfsbüttel und Wenden bleibt unverändert

Die insbesondere für Schüler eingerichtete Linie 113 zwischen Rolfsbüttel, Didderse, Groß Schwülper, Lagesbüttel und Wenden verkehrt weiterhin unverändert.

Linie 112 Adenbüttel – Vordorf – Wenden: Diese Linie fährt von Sonntag, 11. April, an mit einem erweiterten Fahrtenangebot an Werktagen bis etwa 22 Uhr im Stunden-Takt. Somit verkehren die Busse auch am späten Abend noch, sonntags fährt die Linie zukünftig im Zwei-Stunden-Takt. Tagsüber fahren die Busse ab Adenbüttel nach Wenden zehn Minuten früher, ab Wenden Richtung Adenbüttel acht Minuten früher. Mit dieser Lösung können kürzere Übergangszeiten zwischen Bus und Straßenbahn in Wenden realisiert werden.

Ein Zwei-Stunden-Takt für die Linie 191 von Gifhorn nach Wenden

Linie 191 Gifhorn – Meine – Adenbüttel – Wenden: Die Linie 191 fährt zukünftig auch an Sonntagen zwischen Gifhorn Bahnhof Süd und Wenden im Zwei-Stunden-Takt. Wie bisher an Sonntagen, ist die Linie 191 mit der Linie 100 verknüpft und fährt alle zwei Stunden durchgehend von Wesendorf über Gifhorn Steinweg, Gifhorn Bahnhof Süd und Meine nach Wenden.

Von der AZ-Redaktion