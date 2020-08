Westerbeck/Eickhorst

Ein Radweg entlang der K 51 von Eickhorst nach Thune: Darüber soll der Landkreis Gifhorn jetzt mit der Stadt Braunschweig sprechen. Das beschloss der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung in Westerbeck bei drei Gegenstimmen. Die Diskussion dazu hatte sich bald zu einer Grundsatzdebatte über das Radwegenetz im Kreis entwickelt.

Der Termin des Kreistags am letzten Ferientag passte zum Thema. Unter anderem mit den zum Lessing-Gymnasium in Braunschweig-Wenden radelnden Schülern aus dem Papenteich begründete CDU-Fraktionschefin Telse Dirksmeyer-Vielhauer den gemeinsamen Antrag der Koalition aus CDU, SPD, UWG und FDP. Die Schüler seien bislang auf der Kreisstraße unterwegs. „Ebenso ist die Strecke für Pendler zum VW-Werk und zur Volkswagen Financial Services AG wichtig“, schreibt die Gruppierung in ihrem Antrag. Die Stadt Braunschweig habe einen gleich lautenden Antrag bereits positiv beschieden, so Dirksmeyer-Vielhauer.

„Angestrebt ist ein gemeinsames Radwegeprojekt“, heißt es im Antrag weiter. „Die Gespräche sollen klären, ob auf Seiten der Stadt Braunschweig die Bereitschaft zur Fortführung des erforderlichen Radweges auf ihrem Stadtgebiet bis nach Thune besteht. Hierzu sind entsprechende Verhandlungen zu führen.“ Auch Alternativ-Routen durch Feld und Forst sollen die Verwaltungen besprechen. Das Ergebnis der Verhandlungen soll den Fachausschüssen präsentiert werden.

Landkreis: Viel auf den Weg gebracht

Die Grünen nutzten die Diskussion um diesen Radweg zu einer Generalabrechnung. Frank Warnecke erinnerte daran, dass vor einigen Jahren ein Radschnellweg zwischen Gifhorn und Braunschweig abgelehnt worden sei. Darüber hinaus sei das Radwegenetz im Kreis Gifhorn sehr lückenhaft. Das setzte Landrat Dr. Andreas Ebel in Bewegung zum Rednerpult. „Wir haben hier viel auf den Weg gebracht“, sprach er die Bemühungen und Investitionen des Landkreises auch im Bereich der touristischen Radwege an – im Bewusstsein, dass es noch besser werden kann.

Touristische Radwege im Kreis Gifhorn: Grünen-Kreistagsabgeordnete Nicole Wockenfuß hat im Urlaub an Mosel und Main deutlich komfortablere Radwanderwege kennen gelernt. Quelle: Dirk Reitmeister

Grüne: Mit Radwandern an Mosel und Main hält Gifhorn nicht mit

Und da holte dann Nicole Wockenfuß aus, die in diesem Jahr wegen der Corona-Krise Gelegenheit hatte, diverse Radwanderregionen in Deutschland kennen zu lernen und vergleichen zu können. Ob Mosel oder Main: Überall seien die Radwege besser als in Gifhorn – breit, asphaltiert und bestens beschildert. „Da hat mein Fahrrad nicht geklappert.“ Im Kreis Gifhorn sei ihr dagegen der Spaß am Radeln über holprige und schmale Wege schnell wieder vergangen. Zuhause im eigenen Landkreis habe sie die schlechtesten Radwege erlebt. Ihre Befürchtung rund um einen Corona-bedingten Boom des Fahrrad-Tourismus’: Wer hier mit dem Rad wandern war, der komme nicht noch einmal. Wenn der Landkreis den Radwander-Tourismus dauerhaft etablieren wolle, müsse er mehr für die Infrastruktur tun. Bislang hinke die Region anderen hinterher.

Von Dirk Reitmeister