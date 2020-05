Ist Bechtsbüttel als Atommülllager doch nicht aus dem Rennen?

Bechtsbüttel

Besteht die Möglichkeit, dass das Logistikzentrum für Atommüll doch noch nach Bechtsbüttel kommt? Das jedenfalls befürchtet Meines Bürgermeisterin Ute-Heinsohn Buchmann und hat sich deshalb an die zuständige Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) und das Niedersächsische Umweltministerium gewandt. Von der BGZ gab es am Freitag keine klare Antwort auf die Frage.

Die Gesellschaft für Zwischenlagerung hatte Anfang März mitgeteilt, das Logistikzentrum für schwach- und mittelradioaktive Abfälle für das Endlager Konrad auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks Würgassen im Kreis Höxter ( Nordrhein-Westfalen) bauen zu wollen. Damit war eine Fläche zwischen Waggum und Bechtsbüttel aus dem Rennen, wie die SPD-Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs und Christos Pantazis Anfang April mitteilten.

Befürchtung : Was ist, wenn es doch nicht Würgassen wird?

Doch das beruhigt Ute Heinsohn-Buchmann und den Meiner Gemeinderat keineswegs. „Was ist, wenn das Lager aus irgendeinem Grund doch nicht in Würgassen gebaut wird?“, fragt sich die Bürgermeisterin. Denn die 46 Hektar große Fläche zwischen Waggum und Bechtsbüttel ist bei einer Bewertung von 28 Standorten im Umkreis von 200 Kilometern Luftlinie zum Endlager Konrad nach ihren Informationen auf dem zweiten Platz gelandet. „Ich habe die Befürchtung, dass die Pläne doch noch nicht ganz in der Schublade verschwunden sind“, sagt Heinsohn-Buchmann – zumal die Fläche bis auf 300 Meter an das Bechtsbütteler Baugebiet Lauseheide heranrücke, in dem sich auch eine Kita befindet.

Neun der untersuchten Standorte erfüllen zumindest einen Großteil der Kriterien der Entsorgungskommission der Bundesregierung und die Anforderungen der BGZ. Dazu gehören etwa ein unmittelbarer Gleisanschluss und der Ausschluss von Natur- oder anderen Schutzgebieten. „Einzig der Standort Würgassen erfüllt all diese Kriterien“, sagt BGZ-Pressesprecher Tobias Schmidt. Jedoch steht das Genehmigungsverfahren noch aus. Die Errichtung des Logistikzentrums soll 2027 abgeschlossen sein. Es werden demnach etwa 450 Millionen Euro investiert und 100 dauerhafte Arbeitsplätze entstehen. Dafür werden in dem Lager radioaktive Abfälle aus Betrieb, Stilllegung und Rückbau von Atomkraftwerken sowie aus den Bereichen Medizin, Forschung und Gewerbe gesammelt und für den Transport ins Endlager Konrad zusammengestellt. Hochradioaktive Abfälle werden dort laut BGZ nicht gelagert.

Meiner fordern Streichung von Bechtsbüttel

Ute Heinsohn-Buchmann ärgert sich besonders darüber, dass die Gemeinde nicht an der Entscheidungsfindung beteiligt wurde und auch das Ergebnis der Standortwahl nur aus der Presse erfahren habe. Sie schreibt an das BGZ: „Die Gemeinde Meine akzeptiert zwischen Bechtsbüttel und Waggum kein zentrales Bereitstellungslager Konrad.“ Vielmehr sei es sicher, dass eine weitere Beplanung des Gebietes in der Gemeinde Meine Protestbewegungen nach sich ziehen werde, „die den seinerzeitigen Protest gegen die Startbahn West in den Schatten stellen.“

Von der BGZ fordert sie eine schriftliche Stellungnahme „das Gebiet zwischen Bechtsbüttel und Waggum als Standort für ein zentrales Bereitstellungslager Konrad zu streichen“. Ob das geschieht konnte die BGZ am Freitag ebenso wenig beantworten wie die Frage, ob Bechtsbüttel/Waggum als Standort wieder in Betracht komme, falls im Genehmigungsverfahren für Würgassen etwas schiefgeht. „Die BGZ plant das Logistikzentrum für das Endlager Konrad am Standort Würgassen“, so Tobias Schmidt.

Von Christian Albroscheit