Bedarf an Kitaplätzen steigt in der Gemeinde Rötgesbüttel ab dem Sommer

Rötgesbüttel

Rötgesbüttel. Mit der Kindertagesstätte, Verkehrssicherung auf der Alten Heerstraße sowie Verkehrsberuhigung in der Siedlung setzte sich ausführlich Rötgesbüttels Umwelt-, Bau- und Wegeausschuss auseinander. Die Onlinesitzung dauerte mehr als drei Stunden.

Bürgermeister Hermann Schölkmann berichtete, dass der Bedarf an Kitaplätzen ab Sommer steige. Das hänge wohl zum großen Teil damit zusammen, dass viele Eltern wegen der Pandemie darauf verzichteten, ihre Kann-Kinder einschulen zu lassen. Der Mehrbedarf lasse sich allerdings auffangen, indem man eine Krippen- in eine Kitagruppe umwandelt. Baulich sei darauf hinzuweisen, dass Jalousien eingebaut würden und der Wintergarten im Obergeschoss saniert werde. Letzteres sei sogar ohne Nachtragshaushalt möglich, „weil wir vom DRK zu viel gezahltes Geld zurückerstattet bekommen.“ Stefan Konrad (SPD) empfahl, sich rechtzeitig mit der weiteren Entwicklung zu befassen: „Es ist doch absehbar, dass die Kapazität bald nicht mehr ausreicht.“

SPD will Radweg an der Alten Heerstraße verbreitern

Für mehr Verkehrssicherheit an der Alten Heerstraße sorge man bereits durch zwei Tempomesstafeln, erläuterte Schölkmann. Eine steht auf Höhe Sandkamp, die andere nahe des Bahnhofes. Neben baulichen Maßnahmen seien auch Markierungen vorstellbar, etwa für einen Fahrradschutzstreifen am westlichen Fahrbahnrad. Im Osten gibt es ja einen Radweg. Den wollte die SPD-Frakion verbreitern lassen, so dass Radler – vor allem Schulkinder – ihn problemlos in beide Richtungen nutzen können. „Es kann nicht sein, dass wir zehnjährige Kinder als verkehrsberuhigende Maßnahme auf die Kreisstraße schicken wollen“, sagte Konrad mit Blick auf die stark und schnell befahrene Strecke.

Sören Tesch sprach sich gegen die Verbreiterung des Radweges aus. Man sollte den Grünstreifen zwischen Straße und Radweg lieber mit einer Hecke bepflanzen, anstatt ihn zu versiegeln, meinte er. Auch der Landkreis habe davon abgeraten, den Streifen als Teil des Radweges zu befestigen. „Denn er sorgt für eine optische Trennung, die Kinder davon abhält, auf die Straße zu fahren“, erklärte Schölkmann. Auch Vorsitzender Oliver Schacht plädierte für einen Fahrradschutzstreifen statt einer Radwegverbreiterung: „Die Streifen engen die Fahrbahn ein und verlangsamen so die Autos.“ Der Ausschuss lehnte den SPD-Antrag mehrheitlich ab. Die Verwaltung prüft jetzt, wie teuer Piktogramme auf der Fahrbahn sind, die Autofahrer an Tempo 50 erinnern.

Mit eben solchen Piktogrammen – allerdings Tempo 30 statt 50 - möchte man nach einstimmiger Beschlussempfehlung auch versuchen, Raser in der Siedlung abzubremsen. Schilder, die an den Zufahrten vom Schmiedeberg und von der Bundesstraße aus auf die Tempo-30-Zone hinweisen, reichen nach Meinung von Anwohnern nichts aus. Von baulichen Maßnahmen wie Verkehrsinseln riet Mike Losekamm (SPD) ab: „Die gab es dort mal in den 90-er Jahren. Sie sind nach Anwohnerprotesten ganz schnell wieder abgebaut worden.“

Von Ron Niebuhr