Bechtsbüttel

Beim Zusammenstoß mit einem Zug in Bechtsbüttel bei Braunschweig (Landkreis Gifhorn) sind am Sonntagvormittag ein Mann und ein Hund getötet worden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag sagte, wollte der Mann seinen Hund, der sich im Gleisbereich befand, offenbar anleinen, als der Zug die beiden erfasste.

Die Ehefrau war bei dem Spaziergang ebenfalls dabei, konnte aber nicht mehr eingreifen. Weitere Details zum Alter des Mannes waren zunächst unklar.

Von dpa/RND