Straße gesperrt: Jetzt platzt Masch-Anwohnern der Kragen

Rötgesbüttel

Anwohner der Straße Masch in Rötgesbüttel müssen einen ganz besonderen Abstand wahren, und das hat nichts mit Corona zu tun: In ihrer Straße erneuert der Wasserverband gerade die Kanalisation, danach ist die Gemeinde mit der Fahrbahn dran. Folge: Die Straße ist streckenweise von beiden Seiten dicht, und Anwohner kommen nicht mit dem Auto zum Grundstück. Das sorgt immer mehr für Frust. Und dann ist da noch die Angst vor Notfällen.

Am Mittwoch, 13. Mai, fuhr Michael Keller wie jeden Morgen um 6.45 Uhr los zur Arbeit. Als er um 15.45 Uhr wieder nach Haus kam, war es nicht so wie an jedem Nachmittag. Er kam nämlich nicht nach Hause, sondern stand vor einer Baustellenabsperrung. Keller fiel aus allen Wolken, denn die Vollsperrung kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Seitdem parkt er sein Auto in einer Seitenstraße ein paar Hundert Meter von zuhause entfernt.

Anzeige

Zur Galerie Wer in einer Straße wohnt, die einen neuen Kanal bekommt, hat Vollsperrungs-Ärger: Das erleben gerade Anwohner der Masch in Rötgesbüttel. Nicht nur sie kommen nicht motorisiert an ihre Grundstücke.

Zurzeit buddeln die Bauarbeiter genau vor Kellers Haus mit der Nummer fünf. Zwischen der B 4 und dort ist die Masch gerade eine Sandpiste. Manuela Klaus, deren Bäckerei an der Kreuzung ist, lässt ihre Nachbarn über ihren Hof von der B 4 auf die Straße Masch fahren. „Ich habe das den Nachbarn erlaubt.“ Doch eine Dauerlösung ist das nicht. Und der eigenen Warenanlieferung hilft das schon gar nicht. Die läuft regulär über die Masch, und der Sattelschlepper schafft es nicht, über ihren Hof zu kurven. „Er muss auf der B 4 halten und alles per Hand über den Hof buckeln.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Apropos buckeln: Insa Marquardt hat in der Vollsperrungszeit ihr neues Bett bekommen. „Die taten mir so leid“, sagt die 15-Jährige über die Zusteller, die über die Baustelle hinweg ordentlich zu schleppen hatten. Getränkekisten, Tüten voller Lebensmittel? „Es interessiert auch keinen, wie wir unsere Einkäufe ins Haus bekommen“, sagt Michael Keller. Paketdienste kommen nicht zu den Häusern. Die gelben Säcke schleppen die Anwohner zum Ende der Vollsperrung. Wie es mit den grauen Tonnen läuft, werde sich demnächst zeigen.

Der umher irrende Rettungsdienst

Die Krönung war für Sabrina Keller neulich der Notfall bei einer Nachbarin. Der Rettungswagen sei minutenlang durch den Ort geirrt. Nun befürchten die Anwohner der Masch große Probleme, sollte mal die Feuerwehr dort zu einem Brand müssen – und nicht hingelangen.

Keller kritisiert nicht nur die schlechte Informationspolitik, sondern versteht auch nicht, warum die Straße Masch nicht provisorisch mit einer Schotterdecke nach und nach wieder frei gegeben werde von der B 4 aus – praktisch im Schlepptau der Baustelle, die sich von dort aus inzwischen immer weiter nach Osten hin vorarbeitet. Stattdessen hingen die Anwohner seit Wochen in der Luft. So wie der Sandstaub.

Baustellen-Ärger: Das sagt der Bürgermeister Bürgermeister Hermann Schölkmann kann den Unmut der Anwohner der voll gesperrten Straße Masch in Rötgesbüttel nachvollziehen. „Ich möchte mit ihnen nicht tauschen.“ Gleichwohl kämen sie nicht drum herum, die massiven Einschränkungen hinzunehmen. „Alternativen gibt es nicht.“ Zumindest der erste Abschnitt zwischen der B 4 und der ersten Seitenstraße sollte etwa rund um Pfingsten wieder befahrbar sein. Dass bislang keine provisorische Zufahrt von der B 4 aus auf geschottertem Untergrund geschaffen wurde, liegt laut Schölkmann am Arbeitsablauf. Wo jetzt hinter der Baugrube die Straße mit Sand wieder geschlossen sei, müssten noch die Hausanschlüsse verlegt werden. Deshalb sei es für eine Schotterstrecke noch zu früh. Zur Kritik, dass die Anwohner nicht rechtzeitig über Sperrungen informiert würden, sagt Schölkmann, die Baufirma um Anwohnerinformationsschreiben gebeten zu haben. „Die Gemeinde hat sich da schon lang gemacht.“ Zumal die nächsten Probleme anstehen, sobald die Bordsteine gesetzt werden. „Da kann dann niemand auf sein Grundstück.“ Konkret Parkplätze zugewiesen habe die Gemeinde den Anwohnern nicht, räumt Schölkmann ein. Im Dorf gebe es aber genug Platz, dass die Anwohner der Straße Masch ihre Fahrzeuge in Seitenstraßen abstellen könnten. Dass in einem Notfall der Rettungswagen den Weg nicht fand, ärgert auch Schölkmann. „Das ist nicht in Ordnung.“ Der Leitstelle sei die Situation vor Ort eigentlich bekannt. Die Bauarbeiten haben sich laut Schölkmann grundsätzlich wegen der Pandemie-Krise um vier bis fünf Wochen verzögert. So lange standen die Arbeiten wegen einer Corona-Pause still. Insgesamt soll die Erneuerung von Kanalisation und Fahrbahn bis Oktober andauern.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister