Corona sorgt zwar auch im Papenteich für Auswirkungen auf die Haushalte der Kommunen. Doch müssen auch die Politiker im Samtgemeinderat vorsichtig abwägen, wenn es darum geht, Maßnahmen zu verschieben oder doch noch in den Etat für 2021 zu packen. Der Bauausschuss hatte jüngst gleich eine ganze Vielzahl von etattechnisch wirksamen Anträgen auf dem Tisch. Für manches waren aber auch noch Mittel im Haushalt 2020 verfügbar.

So fiel zum Beispiel die Entscheidung für die Sanierung der Fassade der Feuerwehrzentrale in Meine etwas leichter. Die Mittel in Höhe von 10 000 Euro dafür waren noch vorhanden in diesem Haushaltsjahr. Der Abwasserverband hatte seinerzeit bei Tiefbauarbeiten die Fassadenzustände anliegender Gebäude dokumentiert. Dabei waren auch vorhandene Setzrisse an der Feuerwehrzentrale aufgefallen.

„Wir haben das zum Anlass genommen, einen Sachverständigen zu fragen, ob eine Sanierung nötig ist“, erläuterte Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn. Ergebnis: Es muss saniert werden. Der Bauausschuss gab einstimmig grünes Licht für die Maßnahme. Ebenso hielten es die Politiker für sehr sinnvoll, eine Brandmeldeanlage in die Feuerwehrzentrale einbauen zu lassen. Mittel sollen dafür im Finanzplan für das Jahr 2022 berücksichtigt werden, zudem soll auch der Feuerschutzausschuss noch dazu gehört werden.

Lagesbüttel : Neues Feuerwehrhaus in fünf Jahren

Weiterhin ging es noch um kleinere Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes. Die Feuerwehr Lagesbüttel wollte einen Geräteschuppen haben als zusätzliche Abstellfläche, zudem einen Sichtschutzzaun sowie eine Absturzsicherung an einer Geländekante. Der Bauausschuss sah es nicht für erforderlich an, einen Zaun zu bauen. Die Absturzsicherung hingegen wurde befürwortet, der Schuppen vom Grundgedanken her auch. Allerdings soll geprüft werden, ob nicht eine andere, eventuell wiederverwendbare Lösung möglich ist. Hintergrund ist, dass in Lagesbüttel in fünf Jahren ohnehin ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden soll. Der Feuerschutzausschuss soll die Angelegenheit noch einmal beraten.

Kein Büroraum für die Feuerwehr Rothemühle

Einen Büroraum für die Feuerwehr Rothemühle zu schaffen, lehnte der Bauausschuss hingegen ab, da dies nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre. Leichte Entscheidung dann wieder beim Feuerwehrhaus in Wedesbüttel. Mittel für eine von der Wehr gewünschte Beschichtung des Bodens in der Fahrzeughalle analog des Feuerwehrhauses Vordorf sind noch im Etat 2020 vorhanden. Es handelt sich um eine Beschichtung in Form einer Epoxidharz-Bodenbeschichtung. Die Versiegelung verhindert ein Absanden und den Abrieb des Rohbetons.

Darum ging es beim Thema Friedhöfe

Neben den Feuerwehren standen auch noch die Friedhöfe im Fokus der Ausschussmitglieder. Eberhard Stolzenburg von der Arbeitsgemeinschaft Friedhöfe gab einen Überblick dazu. Empfohlen wurde, für die Gemeinschaftsgrabanlagen Rötgesbüttel/Ohnhorst Mittel im Haushaltsjahr 2022/2023 einzuplanen. Einen extra Tagesordnungspunkt gab es zur Belegungssituation der Bechtsbütteler Ruhestätte. Dort ist eine Erweiterung des Friedhofes angedacht. Werner Auerbach, Ratsmitglied aus Bechtsbüttel, betonte, dass es wichtig sei, dabei auf jeden Fall den Festplatz im Ort in seiner Funktion zu erhalten. Man solle prüfen, lediglich den höher gelegenen Teil für eine Erweiterung zu nutzen. Der Ausschuss empfahl, einen Fachmann hinzuzuziehen.

Von Chris Niebuhr