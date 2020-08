Vordorf

Um Maßnahmen zur Temporeduzierung auf dem Hubertusweg in Eickhorst und den Umbau der alten Umkleideräume am Gemeindezentrum in Rethen ging’s im Bauausschuss der Gemeinde. Nicht viel Neues gab’s zu letzterem.

„Es ist noch nichts weiter passiert“, berichtet Bürgermeisterin Monika Kleemann davon, verantwortlich dafür sei Corona. Eigentlich hätten die Vereine des Ortes die Ex-Umkleiden bis zum Herbst schon entkernt und damit für den Umbau durch Handwerker vorbereitet haben wollen: „Aber Arbeitseinsätze mit Masken sind nicht das Wahre.“ Man müsse weiter abwarten, bis die Auflagen weniger würden. Oder sich eben „immer nur zu zweit“ an die Arbeit machen.

Höhe der Kosten steht noch nicht fest

Geplant ist, den nicht mehr genutzten Anbau in eine Art Wintergarten oder Freisitz zu verwandeln mit Blick sowohl in Richtung des rückwärtigen Schützenheims als auch auf die Fußballfelder gegenüber auf der anderen Straßenseite. Über die möglichen Kosten für die Maßnahme könne noch nichts genaues gesagt werden. Kleemann geht jedoch derzeit davon aus, dass sie über den Schätzungen des Planers und der Vereine liegen werden.

Finanziell kaum ins Gewicht fallen würde dagegen die Installation einer Temposchwelle auf dem Hubertusweg in Eickhorst. Ein Anwohner hat einen entsprechenden Antrag gestellt, mit dem sich der Ausschuss jetzt befasste und letztlich einstimmig für eine Umsetzung aussprach. „Wir wollen nicht alle Straßen mit solchen Schwellen pflastern, aber an dieser Stelle ist es schon gerechtfertigt“, so die Bürgermeisterin.

Vierte Temposchwelle in der Gemeinde Vordorf

Auf der ehemaligen Sackgasse würde wegen des vor zwei Jahren entstandenen Neubaugebiets zu schnell gefahren: „Die gerade Strecke verführt dazu.“ Die Tatsache, dass am Hubertusweg eine Tagesmutter ansässig sei, habe die Entscheidung des Gremiums beeinflusst, so Kleemann: „Vorm Kindergarten in Rethen gibt es auch so eine Schwelle.“ Insgesamt wird es die vierte ihrer Art in der Gemeinde.

Von Jörg Rohlfs