An den Tagen rund um die Inbetriebnahme des neuen Bahnsteigs am Bahnhof Rötgesbüttel haben die Bauarbeiter noch einmal viel zu tun – das führt zu einer Streckensperrung am 29. November und wahrscheinlich auch zu unruhigen Nächten für die Anwohner.

Bauarbeiten am Bahnhof Rötgesbüttel: Bahnstrecke am 29. November gesperrt

