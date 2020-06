Bahnhofs-Neubau in Rötgesbüttel: Jetzt kommen die Weichen rein

Rötgesbüttel

Die Fachkräfte auf der Bahnhofs-Baustelle in Rötgesbüttel gehen in ein entscheidendes Wochenende. An diesen Tagen setzen sie die Weichen, die die beiden Gleise miteinander verbinden. Der Baufortschritt ist derweil schon gut zu erkennen. Die Schienen für das neue, künftige Gleis 1 liegen schon.

Einen Steinwurf südlich des bisherigen Bahnsteigs werkeln mehrere orange gekleidete Männer an Schächten. Etwas weiter hinter ihnen wird das neue Begegnungsgleis schon befahren, allerdings nicht von einem Erixx-Zug. Dort rollt ein Bagger auf den Schienen hin und her, der immer wieder neue Betonschwellen zum Ende des Strangs fährt. So wächst das Gleis Schwelle um Schwelle bis zu der Stelle, wo die Schienen in wenigen Tagen in die Weichen übergehen werden.

Anzeige

Ab Dezember im Stundentakt

„Ich habe kein Auto.“ Christa Freitag steigt aus dem Erixx, einem der letzten Züge, die bis vor dem Schienenersatzverkehr noch fahren. Sie hebt ihren Rolllator mit den Einkäufen aus dem Triebwagen auf den niedrigen Bahnsteig. „Ich wäre auch mit dem alten Bahnsteig zufrieden. Ja, man muss ein bisschen heben“, sagt die 73-Jährige, die gerade aus Meine zurück kommt. Aber der Ausblick auf den neuen Bahnhof mit höhengleichem Übergang in die Bahn klingt für sie dann doch verlockend. Aber vor allem der Stundentakt wird für sie eine Erleichterung sein. Mit ihm werde sie flexibler sein, vor allem bei Facharztterminen in Braunschweig.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zur Galerie Jetzt liegt schon das Begegnungsgleis, am Wochenende folgen die Weichen: Am Kreuzungs-Bahnhof Rötgesbüttel tut sich in diesen Tagen etwas. Über das Wochenende gibt es einen Schienenersatzverkehr.

Während Freitag ihren Rollator nach Hause schiebt, arbeiten die Männer in Orange weiter daran, dass sie ab Dezember den Stundentakt hat. Denn genau dafür baut die Bahn das Begegnungsgleis in Rötgesbüttel, der dann einer von drei Kreuzungsbahnhöfen sein wird, die bei einem Stundentakt auf der eingleisigen Strecke dringend nötig sind. Laut einer Bahnsprecherin sind die Arbeiten immer noch im Zeitplan, der Corona-Krise zum Trotz.

So wichtig ist Rötgesbüttel für einen Erixx zu jeder Stunde Nie war in der 130-jährigen Geschichte des Personenzugverkehrs zwischen Braunschweig, Gifhorn und Uelzen Rötgesbüttel so wichtig: Ohne den neuen Bahnhof dort wird der lang ersehnte Stunden-Takt auf der eingleisigen Erixx-Strecke nicht möglich sein, denn genau dort werden sich ab Dezember die entgegen kommenden Züge begegnen. Beim bisher laufenden Zwei-Stunden-Takt ist vor allem Wahrenholz der Begegnungsbahnhof schlechthin, dort treffen sich die Nahverkehrszüge immer zur vollen geraden Stunde. Unter der Woche gibt es noch am Bahnhof Gifhorn Stadt jeweils einmal morgens und nachmittags eine Begegnung von zwischen den Takt geschobenen Zusatzzügen. Für den Stunden-Takt sind auf der eingleisigen Strecke zwei weitere Begegnungsbahnhöfe nötig: Da Bad Bodenteich schon fertig ist, steht und fällt seine Einführung mit den Arbeiten in Rötgesbüttel, die für ihn pünktlich abgeschlossen sein müssen.

Seit Donnerstagabend fahren zwischen Gifhorn und Braunschweig Busse statt Züge, in den Tagen davor war das nur bei den Abendverbindungen so. Nun können die Bauarbeiter ungestört vom Zugverkehr ranklotzen. Nach dem Wochenende sollen die Weichen liegen und die Erixx-Züge wieder über das bisherige Gleis rollen. Die nächste Vollsperrung ist laut Bahn für den August vorgesehen. Dann stehen sogenannte Stopfarbeiten am alten Gleis, dem künftigen Gleis 2, an.

Von Dirk Reitmeister