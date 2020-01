Einfacherer Einstieg in den Zug: So weit sind die Bauarbeiten am Bahnhof Meine schon fortgeschritten

Meine

Der Einstieg in den Erixx-Zug ist am Bahnhof Meine inzwischen keine Bergsteiger-Angelegenheit mehr. Der neue höhere Bahnsteig ist nutzbar und bietet einen ebenen Übergang ins Zugabteil. Fertig sind die Arbeiten am Bahnhof Meine aber noch lange nicht – auch wenn es für den Nutzer eigentlich so aussieht. Merkwürdig: Ein Teil des Bahnsteigs bleibt wohl bis auf weiteres gesperrt.

Zur Galerie Die Arbeiten am Bahnhof Meine kommen voran. Eine wesentliche Verbesserung – der höhere Bahnsteig zum stufenlosen Eintritt in den Erixx – ist bereits fertig. Dafür bleibt noch Anderes zu erledigen.

Katrin Rittel und ihr eisenbahnbegeisterter Sohn Leon (3) warten auf de Erixx nach Braunschweig. Heute ist die Papenteicherin nicht mit dem Kinderwagen da, doch wäre sie es, wäre es ungewohnt leicht einzusteigen. Das war bislang immer ein Kraftakt, mit Kinderwagen in den Zug zu kommen. Damals war der Bahnsteig nur 22 Zentimeter hoch, jetzt sind es 55 Zentimeter. Zwischen dem Bahnsteig und dem Zug ist nun ein stufenloser Eintritt möglich, was auch Rollstuhlfahrern das Bahnfahren leichter macht. „Das finde ich gut“, sagt die Mutter, während ihr Dreijähriger ungeduldig nach der Eisenbahn Ausschau hält.

Darum mit der Bahn in die Stadt

Rittel fährt oft mit dem Erixx nach Braunschweig. Dort passt der Kinderwagen besser rein als in den Bus, und „wir brauchen keinen Parkplatz“. Der Zug trudelt ein, Katrin Rittel drückt auf den Taster an der Tür, dann huschen beide in den Erixx, Leon diesmal auf eigenen Beinen ohne Kinderwagen, aber mit glänzenden Augen.

Bequemer auch für Radpendler

Auch Hamid Enayati freut sich über den neuen Bahnsteig. Er fährt regelmäßig mit dem Erixx nach Braunschweig. „Ich nehme mein Fahrrad mit. Da kann ich in der Stadt Zeit sparen.“ Und mit dem neuen Bahnsteig sei auch für ihn der Einstieg jetzt komfortabler, er müsse das Rad nicht mehr über die Schwelle heben.

Da fehlt doch was...

Wer sich den Bahnsteig genau anschaut bemerkt, dass doch noch etwas fehlt. Zum Beispiel die Laufbandanzeige, die die Uhrzeit, die Ankunft des Zuges und mögliche Verspätungen und Störungen bekannt gibt. Was auf den ersten Blick gar nicht so aussieht: Laut einer Bahnsprecherin sind die 1,2 Millionen Euro teuren Umbauarbeiten am Bahnhof Meine voraussichtlich erst Ende 2020 abgeschlossen. Es seien noch einige Sachen zu erledigen.

Das bleibt noch zu tun

Dazu zählt sie den Anschluss der neuen Stromversorgung, die Inbetriebnahme der neuen Beleuchtung, die Umverlegung eines Signals inklusive der Software-Anpassung sowie die Abnahme und Inbetriebnahme des Bahnhofs. Der neue Bahnsteig ist von 110 auf 140 Meter verlängert worden – doch die neuen 30 Meter sind noch nicht freigegeben. Das erfolgt erst nach jener Abnahme. Bis dahin steht mitten auf dem Bahnsteig ein rundes „Betreten verboten“ Schild, wie es sonst am Ende eines Bahnsteigs steht. Obwohl der Bahnsteig eigentlich fertig aussieht...

Von Dirk Reitmeister