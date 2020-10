Papenteich

Sie kann eine für Hunde gefährlich Krankheit übertragen und breitet sich auch im Kreis Gifhorn immer weiter aus: Die sogenannte Auwaldzecke, von Fachleuten eher Wiesenzecke genannt. Vor allem im Papenteich haben Hunde sowie ihre Besitzer und Tierärzte bereits einschlägige Erfahrungen gesammelt.

„Der sah aus wie das Sams, nur waren es keine Wunschpunkte.“ So beschreibt Tierarzt Dr. Martin Pape seinen Hund nach einem Ausflug in das Gebüsch vor dem eigenen Haus in Meine. Der Hund habe nur wenige Sekunden im Grünen gebraucht, um sich jede Menge der neuen Zeckenart einzufangen. „Die sind aktiv auf den Hund gesprungen, aggressiv und schnell.“

Anzeige

Kann die sogenannte Hundemalaria übertragen: Die Auwaldzecke, von Experten eher Wiesenzecke oder Buntzecke genannt, breitet sich auch im Kreis Gifhorn weiter aus. Quelle: Tierärztliche Hochschule Hannover

Vor vier Jahren schon hatte Pape Alarm geschlagen. Er und seine Kollegin Dr. Regine Böntgen-Simonet hatten mehrere Hunde mit den Symptomen Mattigkeit, Fieber und blutrotem Urin. Diagnose: Babesienbefall, auch Hundemalaria genannt. Die betroffenen Tiere damals wurden alle an einem bestimmten Weg in Rötgesbüttel Gassi geführt. „Bis vor wenigen Jahren waren mir diese Zecken nicht untergekommen, jetzt habe ich sie vor der Haustür.“

Auwaldzecken gibt es nicht nur im Papenteich, sagt Förster Ingo Delion. Gerade bei Insekten erwarte die Forstliche Versuchsanstalt auch durch den Klimawandel und die damit steigenden Temperaturen einen Zuwachs um 900 Arten. Davon würden 30 als nützlich gelten.

Wildtiere und Hunde von Urlaubern schleppen exotische Parasiten ein

„Es stimmt, dass diese Zecke sich ausbreitet“, sagt Prof. Dr. Christina Strube, Direktorin des Instituts für Parasitologie an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, über Dermacentor reticulatus. 2019 habe es in Hannover die ersten Sichtungen gegeben, inzwischen sei die von ihr bevorzugt nach dem englischen Namen Wiesenzecke genannte Art auch in Dänemark aufgefallen. Dänische Experten gingen davon aus, dass Wildtiere wie der inzwischen einwandernde Goldschakal oder Hunde von Reisenden die Art einschleppten.

Gefahr durch importierte Hunde

Sowohl für Pape als auch für Strube sind die Auwaldzecke und die durch sie übertragene Hundemalaria ein Beispiel dafür, warum sie den Import von Hunden aus Südosteuropa kritisch sehen. Diese Vierbeiner könnten solche und andere hier bislang unbekannte Erreger mitbringen und bei mangelnder Untersuchung durch einen Tierarzt weiter auf heimische Hunde übertragen, deren Immunsystem nicht darauf eingestellt sei.

Auwaldzecken und Hundemalaria: Das ist zu beachten Als wäre der Holzbock nicht schon Plage genug, breitet sich nun auch eine neue Zeckenart im Kreis Gifhorn aus. Doch gegen die Auwaldzecke ist durchaus ein Kraut gewachsen. „Es ist ein Thema“, sagt Ernst-Dieter Meinecke. Der Vorsitzende der Kreisjägerschaft sucht täglich seinen Dackel nach Zecken ab. „Jagdhunde sind besonders gefährdet.“ Wenigstens sei der Dackel überschaubarer als ein Drahthaar. Und der Hund freue sich täglich auf die Prozedur. „Er erbittet das geradezu“, schmunzelt Meinecke. Statt Auwaldzecke sagt Expertin Prof. Dr. Christina Strube von der Tierärztlichen Hochschule lieber Wiesenzecke wie nach ihrer englischen Bezeichnung, was ihren Lebensraum besser treffe. Es sei eine Zecke, die Übergangszonen, etwa am Waldrand mit Gras, bevorzuge. Sie sei zu erkennen an einem bunten, ornamentierten Rückenschild – und an ihrer Größe. Denn im Gegensatz zum Holzbock befielen nur erwachsene Wiesenzecken den Hund. „Deshalb fallen sie in der Regel auf.“ Strube rät zur Vorsorge mit dem täglichen Absuchen des Hundes nach Zecken – auch im Herbst, denn die Wiesenzecke sei ab vier Grad Celsius und sogar bei Frost aktiv und habe ihre Hauptsaison im September und Oktober. Es gibt laut Strube sehr gute Präparate, die einen Befall mit Zecken verhindern. Sie rät, einen Tierarzt zu befragen und nicht das Internet. Die Babesiose, eine durch den Blutparasiten Babesia verursachte Krankheit, sei heilbar. Aber ein akut erkrankter Hund sei ein Notfallpatient. „Man muss schnell sein.“ Die Medikamente seien in Deutschland nicht zugelassen und über eine internationale Apotheke zu beschaffen.

Expertin der Tierhochschule braucht Unterstützung

Strubes Institut hat eine Landkarte mit Zeckenvorkommen erstellt, die es immer weiter aktualisieren will. Deshalb starte es einen Aufruf, Wiesenzecken einzuschicken. Ernst-Dieter Meinecke, Vorsitzender der Kreisjägerschaft, hat im AZ-Gespräch bereits signalisiert, dabei helfen zu wollen. Für Menschen gelten die Wiesenzecken als weniger gefährlich, sie haben es auf Hunde abgesehen. Der Holzbock dagegen kann auch bei Menschen hierzulande Borreliose-Bakterien und Frühsommermeningitis-Viren übertragen. Förster Delion kann darüber ein Lied singen. „Ich habe relativ häufig diese Gäste an mir.“

Von Dirk Reitmeister