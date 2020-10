Rötgesbüttel

Menschen, die auf Spenden angewiesen sind, werden die Corona-Krise besonders zu spüren bekommen. Das befürchtet jedenfalls Gerlind Möhle-Zellmann aus Rötgesbüttel, die sich seit Jahren für „ Weihnachten im Schuhkarton“ engagiert. Denn die Pandemie habe wesentliche Spendenquellen versiegen lassen.

Lebkuchen steht schon seit Wochen in den Supermärkten zum Verkauf. Auch die rührige Rötgesbüttelerin stimmt sich schon auf die Weihnachtszeit ein. Sie ist es seit Jahren gewohnt, sich frühzeitig darum zu kümmern – denn sie organisiert „Ein Geschenk der Hoffnung“. „Ich bin Sammelstelle“, sagt Möhle-Zellmann, die sich für „ Weihnachten im Schuhkarton“ engagiert. Playmobil-Figuren hat sie schon zusammen, jetzt geht sie die Schleich-Tiere an.

Tag der Senioren im Papenteich: Spenden aus den Feiern sind eine wichtige Einnahmequelle, um Weihnachten im Schuhkarton zu ermöglichen. Quelle: Heidi Lindemann-Knorr Archiv

In Spitzenzeiten habe sie schon 75 Kartons voll mit Selbstgestricktem, Zahnpasta, Stiften, Blöcken und Spielzeug gefüllt, durchschnittlich seien es 45 pro Jahr. Eine wichtige Einnahmequelle, aus deren Erlös sie das finanzieren konnte, waren in der Vergangenheit die Seniorenfeiern in Rötgesbüttel. Doch wegen Corona fielen sie dieses Jahr aus – und damit auch die Spenden. „Ich hatte dieses Jahr nur Karneval, danach war Schluss.“ Nun ist für Möhle-Zellmann guter Rat teuer. Aktuell bezahle sie die Anschaffungen aus eigener Tasche. „Das geht von meinem Budget ab.“

Kontaktdaten für die Aktion Wer bei Weihnachten im Schuhkarton mitmachen will, kann sich auf der Homepage der Initiative unter www.die-samariter.org informieren. Dort gibt es auch Wegweiser zu den Abgabestellen in der Nähe. Die Abgabewoche läuft vom 9. bis 16. November. Infos bei Gerlind Möhle-Zellmann in Rötgesbüttel gibt es unter Tel. (0 53 04) 21 40.

Bedürftige Kinder in Corona-Zeiten nicht vergessen

Deswegen hofft Möhle-Zellmann, dass diesmal nicht nur Spender fertig gepackte Schuhkartons mit oben genanntem Inhalt bei ihr abliefern, sondern möglichst bald Umschläge mit Geldspenden in ihrem Briefkasten landen. „Gern auch mit Quittung“, wirbt sie um Unterstützung. „Es ist in diesem Corona-Jahr ganz besonders dringend.“ Denn die Schuhkartons gingen – mit Hilfe von Pastoren vor Ort – an bedürftige Kinder in Litauen. Möhle-Zellmann ist wichtig, „dass man diese Kinder, die nur einmal im Leben ein Geschenk bekommen, in Corona-Zeiten nicht vergisst.“

Von Dirk Reitmeister