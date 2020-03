Was der kulinarische Leseabend in Meine zu bieten hatte

Meine

Leckeres Essen, lockere Gespräche und anregender Lesestoff: Die Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Papenteich, Brinja Hoffmann, lud jetzt ein zum Kulinarischen Leseabend im Gemeindezentrum.

Veranstaltung ist ausgebucht

Mit 90 Anmeldungen von Frauen aus der Region war die Veranstaltung zur großen Freude von Brinja Hoffmann ausgebucht. „Volles Haus, die Aktion kommt bestens an“, sagte sie. Damit knüpfte die Veranstaltung aus der Reihe Blauer Salon der Gleichstellungsbeauftragten nahtlos an den erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr an. Seinerzeit hatte Brinja Hoffmann gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Gleichstellung um Antje Thomsen, Telse Dierksmeyer-Vielhauer, Ines Kielhorn und Margareta Hannig erstmals eingeladen zu der Veranstaltungsreihe – mit durchschlagendem Erfolg: „Es waren bei allen Veranstaltungen immer zwischen 50 und 70 Teilnehmer dabei“, berichtete sie. Klar, dass es eine Fortsetzung des Blauen Salons in diesem Jahr gibt.

Ein Abend im Zeichen des Genusses

Der Kulinarische Leseabend stand dabei ganz im Zeichen des Genusses leckeren Essens aus der Küche des Restaurants Meynum. Dazu interpretierte die Berliner Schauspielerin Charlotte Sieglin Texte verschiedener Autoren zum Thema „Wenn du geredet hättest“. Es gab zum Beispiel Texte aus der Feder von Ephraim Kishon, aber auch aus dem Stücke Othello von Shakespeare. Es war ein bunter Mix rund ums Thema. „Dabei handelt es sich um einen typischen Frauenproblembereich. Wenn man nichts sagt und nichts einfordert, bekommt man auch genau das“, erläuterte Brinja Hoffmann.

Gleichstellung als Thema

Der Blaue Salon trage dabei mit seinen Veranstaltungen dazu bei, das „riesige Thema Gleichstellung“ an die Frau und den Mann zu bekommen. Der Kulinarische Leseabend richtete sich dabei ausschließlich an Frauen. Sie sollten die Zusammenkunft auch nutzen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, sich zu vernetzen und für einen Austausch zu sorgen.

Weitere Veranstaltungen im Blauen Salon

Die nächste Veranstaltung des Blauen Salons wird dann am Mittwoch, 18. März, ab 18 Uhr ein Vortrag zum Thema „Frauen und Rente“ im Ratssaal sein anlässlich des Equal-Pay-Days. Und am Dienstag, 3. November, folgt zum Weltmännertag ein Vortrag in der Oberschule in Groß Schwülper zum Thema „Neue Rollen für Männer", Beginn ebenfalls 18 Uhr.

Von Chris Niebuhr