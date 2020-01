Das bewegt den Papenteich im neuen Jahr

Meine

Das wird ein besonderes Jahr für die Samtgemeinde Papenteich. Nicht nur was die Investitionen angeht. Die Kommune ist nun ein halbes Jahrhundert alt. Im Gespräch mit der AZ wagt Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn einen Ausblick auf 2020.

Das neue Jahr hat für die Samtgemeindebürgermeisterin denkwürdig angefangen – und das im positiven Sinn. „Ich bin froh und glücklich, dass die Oberschule Papenteich jetzt endlich so aussieht, wie sie aussehen soll.“ Nach Jahren des Rechtsstreits und der Verzögerungen bei der Sanierung ist das Thema Pfusch-Fassade jetzt abgehakt. Es gebe nur noch Restarbeiten zu erledigen, die neuen Klinkerriemchen seien endlich dran. „Es sieht wieder schön aus.“

Das wird die Samtgemeinde Papenteich 2020 beschäftigen, sagt Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn.

Nun richtet sich der Blick auf die neuen Großprojekte in Sachen Schulbau. In diesem Jahr geht es laut Kielhorn um den Anbau eines Multifunktionsraumes an der Grundschule Rötgesbüttel. „Der Bauantrag ist gestellt.“ Auch ansonsten hat die Samtgemeinde in diesem Jahr viel vor: „Es gibt immer Arbeiten in diesen Bereichen.“ Auch was das Medienkonzept angeht.

Darum geht es bei der Feuerwehr

Auch die Feuerwehr macht einen großen Teil der Investitionen aus, nämlich 39 Prozent. Der Bau des neuen Feuerwehrhauses in Vordorf hat begonnen. „Der Rohbau steht“, sagt Kielhorn. Einen konkreten Fertigstellungstermin zu prognostizieren verkneift sie sich lieber. „Die Hoffnung haben alle, dass wir es pünktlich fertig bekommen. Aber da spielen immer ganz viele Dinge rein.“

„Genauso zügig wollen wir auch in Grassel anfangen“, sagt Kielhorn über den zweiten dringenden Feuerwehrhaus-Neubau, den die Samtgemeinde angeht. Der Bauantrag sei inzwischen gestellt. Darüber hinaus plant die Samtgemeinde den Kauf neuer Fahrzeuge für Vordorf, Lagesbüttel und auch Meine, wo die Beschaffung eines TLF 3000 in diesem Jahr angegangen.

Samtgemeinde feiert Jubiläum

Die Samtgemeinde Papenteich wird in diesem Jahr 50 Jahre alt, die Partnerschaft zur französischen Gemeinde Pays de Loiron besteht seit 30 Jahren. Dazu sei eine Festveranstaltung am Himmelfahrtswochenende geplant, wenn eine französische Delegation im Papenteich sei „Der Partnerschaftsverein ist da sehr rührig.“ Darüber hinaus sei eine Arbeitsgruppe zum Samtgemeindejubiläum gegründet worden.

Kommt endlich Stundentakt beim Erixx ?

Zwei große Verkehrsprojekte werden auch im neuen Jahr die Papenteicher bewegen, weiß Kielhorn. Und bei beiden hat es der Papenteich nicht selbst in der Hand. Da wäre zum Einen der Ausbau des neuen Bahnhofs Rötgesbüttel mit dem für den Stundentakt auf der Erixx-Strecke so wichtigen Begegnungsgleis. „Ich hoffe, dass das zügig über die Bühne geht.“ Nach aktuellem Plan soll der Stundentakt ab Dezember laufen.

Langes Warten auf die vierspurige B 4

Etwas länger dauern dürfte es zum Anderen noch mit dem Baustart der vierspurigen B 4 von Gifhorn nach Braunschweig an Rötgesbüttel und Meine vorbei. „In 25 Jahren ehrenamtlicher Kommunalpolitik habe ich nie etwas dazu gesagt. Dabei bleibe ich“, sagt Kielhorn. Nur so viel: Auch hier hoffe sie für die Pendler aus dem Papenteich, dass sich bald etwas tue. Denn die Verkehrsbelastung in Meine und Rötgesbüttel sei enorm. Auch auf den Seitenstraßen, wie der ebenfalls stark befahrenen L 321 in Meine. Gerade an der Ampelkreuzung mit der B 4 müssten die Fahrzeuge auf der L 321 lange warten.

Von Dirk Reitmeister