Bechtsbüttel

Würgassen ist der Favorit: Diese Nachricht übermittelte Landrat Dr. Andreas Ebel dem Kreistag in Sachen Logistikzentrum für das Atommüllendlager Schacht Konrad. Doch ist Bechtsbüttel damit endgültig aus dem Rennen? Dr. Arne Duncker ( Bündnis 90/Die Grünen) ist skeptisch.

Neun Standorte kamen für die Gesellschaft für Zwischenlagerung in Essen in die engere Auswahl, neben Würgassen und Bechtsbüttel sind das auch Brandenburg an der Havel, Braunsbedra, Halberstadt, Neuenthal, Oschersleben, Staßfurt und Tangerhütte. Das steht in der Antwort des Unternehmens auf die Anfrage des Landkreises, die Ebel im Kreistag kundtat. „Diese Flächen wurden von uns im Rahmen einer Beurteilungsmatrix aufgrund allgemein zugänglicher Daten bewertet, und der Standort Würgassen stellte sich im Vergleich als der geeignetste Standort heraus“, heißt es in dem Papier.

Wegen Corona Sitzung in Wittingen: Der Kreistag erfuhr dabei auch, dass für das Logistikzentrum für das Atommüllendlager Schacht Konrad Würgassen und nicht Bechtsbüttel als Standort favorisiert wird. Quelle: Dirk Reitmeister

Weiter schreibt die Essener Gesellschaft aber auch: „Sofern sich entgegen unserer Erwartungen im Rahmen der weiteren Erkundung des Standortes oder im Genehmigungsverfahren herausstellen sollte, dass sich das Logistikzentrum nicht in Würgassen realisieren lässt, wird eine weitere Betrachtung der anderen Standorte notwendig werden.“ Und genau das greift Duncker auf.

„Das Thema ist für uns noch nicht endgültig vom Tisch“, sagte der Grünen-Kreistagsabgeordnete, der regelmäßig durch das Waldstück bei Bechtsbüttel läuft, das dem Logistikzentrum weichen müsste. „Die Klage gegen Würgassen läuft.“ Was die Sache für den Landkreis Gifhorn interessant mache, denn: „ Bechtsbüttel ist bei den Reservestandorten in der ersten Reihe dabei. Es gilt, wachsam zu bleiben.“

So geht es mit der Standortuntersuchung weiter

„Wir stehen mit unseren standortspezifischen Detailuntersuchungen zu Würgassen noch am Anfang und rechnen damit, in der zweiten Jahreshälfte 2021 das behördliche Genehmigungsverfahren für das Logistikzentrum in Würgassen in Gang setzen zu können“, so die Gesellschaft für Zwischenlagerung. Bis dahin würden die notwendigen Untersuchungen vorgenommen oder beauftragt. „Diese Untersuchungen werden allein auf der Fläche in Würgassen erfolgen.“ Eine Parallel- oder Reserveplanung für andere Standorte – und damit auch für Bechtsbüttel – erfolge nicht.

Von Dirk Reitmeister