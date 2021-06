Archäologen finden bei Meine erneut 2500 Jahre alte Siedlungsreste

Meine

Bei Erdarbeiten auf der künftigen Trasse der Erdgastransportleitung von Walle nach Wolfsburg sind erneut archäologische Funde zum Vorschein gekommen: die Grube eines Grubenhauses inklusive Scherben von Keramikgefäßen und Hinweise auf Textilverarbeitung.

Östlich von Meine wurde in der vergangenen Woche der Mutterboden im Trassenbereich abgeschoben. Die von dem verantwortlichen Unternehmen Gasunie beauftragten Archäologen, entdeckten dabei mehrere dunkle Verfärbungen im anstehenden Sand. „Neben einzelnen Pfostengruben haben wir auch eine im Durchmesser etwa sechs Meter große Grube freigelegt. Diese gehörte wahrscheinlich zu einem Grubenhaus“, berichtet die Archäologin Melanie Müller-Passerschröer von der Ausgrabungs-Firma denkmal3D aus Vechta.

Genutzt wurden Grubenhäuser als Lager- oder Werkstätten

Grubenhäuser sind Gebäude, die mit ihrem Innenraum teilweise in das Erdreich eingesetzt waren. Bei Pfostengruben wurden in diese Eingrabung ein oder mehrere Holzpfosten eingesetzt, um für mehr Stabilität des Gebäudes oder des Fundaments zu sorgen. Genutzt wurden Grubenhäuser beispielsweise als Nebengebäude, Lager- oder Werkstätten.

Hatte ein Grubenhaus seine Aufgabe erfüllt, wurden die Gruben meist mit Siedlungsabfall verfüllt. Ein Glückfall für die Archäologen, denn in die Verfüllung gelangten auch Scherben zerbrochener Keramikgefäße sowie ein Spinnwirtel aus Ton. „Der Spinnwirtel saß ursprünglich als Schwungmasse am unteren Ende einer Handspindel, die zum Spinnen von pflanzlichen oder tierischen Fasern benutzt wurde. Es gab hier also eine lokale Textilproduktion“, so Müller-Passerschröer.

„Die Machart der Keramik spricht für eine Datierung in die ältere vorrömische Eisenzeit“

„Die Form der Randscherben und die Machart der Keramik sprechen für eine Datierung in die ältere vorrömische Eisenzeit, etwa 600 bis 300 vor Christus“, erläutert Dr. Ingo Eichfeld, Gifhorner Kreis- und Stadtarchäologe. „Die Zeitstellung passt zu den Funden in der Nähe, die bei Voruntersuchungen im September vergangenen Jahres entdeckt worden sind. Offenbar wurde hier ein größeres Siedlungsareal angeschnitten.“

Zufrieden mit dem Ablauf der archäologischen Untersuchungen zeigt sich auch Alexander Maus, Ingenieur und Projektleiter bei der Gasunie: „Es hat sich bewährt, dass bei den Erdarbeiten immer ein Archäologe vor Ort ist. Dadurch lernen wir nicht nur etwas über unsere Vergangenheit, sondern vermeiden auch Verzögerungen beim Bau, da unvermutet auftretende Befunde sofort untersucht werden können.“

Schon früher waren entlang der Trasse archäologische Funde aufgetaucht

Die Archäologen hatten bereits im September vergangenen Jahres ein Grab aus der Eisenzeit in der Nähe von Meine gefunden, im vorigen November dann tauchten in der Nähe von Wasbüttel auf der geplanten Trasse Reste von 2500 Jahre alten Bestattungen auf. Auf einem Acker zwischen Wasbüttel und Martinsbüttel waren die Archäologen auf die Reste mehrerer Brandbestattungen gestoßen.

Von der AZ-Redaktion