Grassel

Das letzte große Gewerk ist in Auftrag gegeben: Der Neubau des Feuerwehrhauses Grassel geht auf die Zielgerade. Doch wann die Ortswehr es beziehen kann, ist noch unklar. Papenteichs Samtgemeindeverwaltung legt sich da lieber auf keinen konkreten Termin fest. Denn bei Bauten kann immer etwas dazwischen kommen.

Von außen sieht das neue Feuerwehrhaus schon fertig aus. Doch auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass zwischen dem Boden des Außengeländes und der Fahrzeughalle eine Differenz klafft, die allenfalls ein Kettenfahrzeug überwinden könnte. Und auch drinnen gibt es noch etwas zu tun.

Neues Feuerwehrhaus in Grassel: Innen sind noch ein paar Restarbeiten nötig. Quelle: Sebastian Preuß

Installation abgeschlossen, Malerarbeiten fertig, Türen eingebaut, zählt stellvertretender Bauamtsleiter Markus Pape auf. Das Haus an sich ist ihm zufolge im großen und ganzen fertig. Die Bodenbelagsarbeiten sollen noch im Oktober erfolgen, ebenso noch in diesem Jahr eine weitere wichtige Angelegenheit.

„Die Rutschsicherheitsklassen-Beschichtung muss noch drauf“, sagt Ortsbrandmeister Jan Klages, was in der Fahrzeughalle noch zu erledigen ist. Zurzeit sei da noch der nackte Beton zu sehen. Das könne so nicht bleiben. Die Beschichtung sei wichtig, damit die Kameraden wenn es beim Ausrücken zu einem Einsatz geht, in der Eile nicht wegrutschen auf dem Weg ins Auto.

Ein Monat mehr Haft für Brandstifter Ein Serienbrandstifter aus dem Gifhorner Südkreis hatte 2019 unter anderem das alte Grasseler Feuerwehrgerätehaus angesteckt und damit zerstört. Das Landgericht Hildesheim verurteilte den seinerzeit 41-Jährigen nach 13 Hauptverhandlungstagen wegen schwerer Brandstiftung in einem Fall sowie Brandstiftung in acht Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren. Eine Revision hat der Bundesgerichtshof im Frühjahr abgelehnt. Inzwischen ist die Strafe für den Papenteicher um einen Monat verlängert worden. Grund dafür ist eine nachträgliche Gesamtstrafenbildung, erläuterte Christina Wotschke von der Staatsanwaltschaft Hildesheim. Eine „gesamtstrafenfähige Vorverurteilung“, eine Geldstrafe, hätte bereits bei der Verurteilung mit einfließen können. Das sei nun nachgeholt worden.

Die Möblierung und die Endmontage von Sanitäranlagen fehlen auch noch, sagt Pape. Darüber hinaus müssen die Elektriker noch die Abdeckungen von Schaltern und Steckdosen anbauen. „Wir sind startbereit, umzuziehen“, sagt Klages. Etwa um Regale rüber zu tragen. „Wir hoffen, dass wir endlich Strom und Wasser kriegen, damit es warm wird im Bau.“

Grassel: Das alte Feuerwehrhaus ist im Juli 2019 abgebrannt. Quelle: Torben Niehs Archiv

Um Kostensteigerung noch herumgekommen

1,2 Millionen Euro hat die Samtgemeinde Papenteich für den Neubau angesetzt. Zurzeit liege sie auch im Budget, sagt Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn. Kostensteigerungen, die aktuell auf Baustellen Probleme bereiteten, habe man weitgehend umgehen können, sagt Pape. Die Zimmerarbeiten zum Beispiel seien noch vor den massiven Materialkosten-Steigerungen beim Bauholz abgeschlossen gewesen.

Jetzt geht es um Erdarbeiten, Erschließung und Pflasterung

Nun sind die Aufträge für die Außenanlagen raus, sagt Pape. Es gehe um Erdarbeiten, Erschließung und Pflasterung. „Der Beginn ist für Ende Oktober angestrebt. Wir müssen witterungsabhängig sehen, wie weit wir in diesem Jahr noch kommen.“

Von Dirk Reitmeister