Abbesbüttel

Ein Anlieger der Marina am Mittellandkanal hat einen toten Wolf im Wasser gefunden. Der hinzu gezogene Wolfsberater Karl-Gustav Laser geht davon aus, dass das Jungtier – der Rüde sei „eher ein als zwei Jahre alt“ – ertrunken ist. Nähere Aufschlüsse erwartet man von der Untersuchung des Kadavers im Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung.

Teil der Marina, die aus rund 50 Wohneinheiten besteht, sind Teiche, die in der Zeit des Kiesabbaus in Abbesbüttel entstanden und im Zuge der Bebauung des Gebiets mit dem Hafenbecken am Kanal verbunden wurden. An einem dieser Teiche hat auch Peter Rutke sein Grundstück. Durch den Schwall der Schiffe auf dem Kanal werde Treibgut wie Kanister und anderer Müll, aber auch immer wieder Tierkörper in eine bestimmte Ecke des etwa 500 Quadratmeter großen Teichs getrieben, berichtet der 71-Jährige.

„Ich dachte zuerst, es wäre wieder ein Reh“

Am Sonntag wollte er, wie er es regelmäßig tut, mit einem kleinen „Arbeitsboot“ diesen Unrat von der Wasseroberfläche fischen: „Im Sommer steigen wir hier schließlich auch schon mal ins Wasser.“ Durch die vergangenen Stürme sei vieles rein gespült worden. Rutke hatte bereits Tage zuvor vom Land aus „ein Stück Fell“ ausmachen können: „Ich dachte zuerst, es wäre wieder ein Reh, das im Kanal ertrunken ist.“ Im Bereich der Marina gibt es wegen der Spundwände keine Ausstiegsmöglichkeiten für Tiere, die ins Wasser fallen oder versuchen, den Kanal zu durchqueren.

Als Rutke, seines Zeichens Jäger, jedoch an die Stelle gepaddelt war und einen Lauf des Tieres packte, erkannte er schnell den Irrtum. Er befestigte einen Strick am Kadaver, der „ganz schön schwer war“, und zog ihn so zum Ufer. Bei einer ersten Begutachtung des Tieres seien keine Verletzungen wie etwa ein Einschussloch erkennbar gewesen. Rutke kontaktierte anschließend den Gifhorner Wolfsberater, der sich darauf hin aufmachte nach Abbesbüttel.

Kadaver lag bereits mehrere Tage im Wasser

Auch Laser fand äußerlich keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Der Körper sei „völlig in Ordnung“ gewesen bis auf die Einwirkung des Wassers, in dem er vermutlich bereits einige Tage gelegen habe. Auch habe es keine Anzeichen von Krankheit oder einem schlechten Allgemeinzustand gegeben. Laser nimmt an, dass das Tier auf einer – für einen Jungwolf nicht ungewöhnlichen – einsamen nächtlichen Wanderung in den Kanal fiel oder versuchte, ihn zu durchqueren.

Weitere Untersuchungen im Leibniz-Institut in Berlin

Jungwolf: Das Tier wies äußerlich keine Verletzungen auf. Quelle: Peter Rutke

Nach der ersten Inaugenscheinnahme wurde das Tier abtransportiert und tiefgefroren. In den nächsten Tagen wird es von Mitarbeitern des Wolfsbüros Hannover in diesem Zustand zum Leibniz-Institut verbracht, wo es eingehend untersucht wird. Üblich ist eine Computertomographie mit anschließender Sektion sowie DNA-Analyse. Die Ergebnisse gehen ins Wolfsmonitoring ein.

Rückschlüsse auf die Herkunft des Wolfs

Neben Aufschlüssen zur Todesursache, möglichen Krankheiten und dem Allgemeinzustand des toten Wolfs vom Mittellandkanal könne durch die Untersuchung des Erbguts ermittelt werden, wo er geboren wurde, ob und zu welchem der drei im Landkreis Gifhorn beheimateten Rudel er gehörte – in der Nähe von Abbesbüttel gibt es keins. Nach Lasers Worten ist der Abbesbütteler mittlerweile der achte tote Wolf im Landkreis, die anderen fielen dem Straßenverkehr zum Opfer.

Von Jörg Rohlfs