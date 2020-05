Meine: Markante Gebäude früher und heute

Meine

Die erste urkundliche Erwähnung Meines liegt im Jahr 1007 – die 1000-Jahr-Feier ist vielen noch in guter Erinnerung. Ganz so alt sind die historischen Ansichten und Postkarten nicht, die im Archiv der Aller-Zeitung schlummern. Ein Blick auf markante Ecken des Ortes zeigt, wie sehr sich Meine in den vergangenen Jahren verändert hat.

Das wirtschaftliche Zentrum des Dorfes: Die Zuckerfabrik war von 1883 bis 1991 in Betrieb, das Foto stammt ungefähr von 1950. Quelle: Archiv

Eine der markantesten Immobilien des Dorfes ist die 1883 errichtete Zuckerfabrik. 1991 schloss sie ihre Pforten für immer, der Schornstein wurde gesprengt. Das restliche Gebäude bildet mittlerweile den Kern der neuen Meiner Mitte, die nach 1993 entstand. Der mit Bäumen und dem Brunnen samt der Skulptur der Rübenhacker gestaltete Marktplatz wird gerne genutzt, ringsum hat sich – auch im Gebäude der früheren Zuckerfabrik – eine Vielzahl von Geschäften angesiedelt.

Zur Galerie Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: Fotos von markanten Gebäuden aus Meine erzählen aus der Geschichte des Dorfes. Die AZ hat alte Ansichten aus ihrem Archiv hervorgekramt und aktuelle Ansichten daneben gestellt.

Auch der Bahnhof gehört zu den markanten Gebäuden. Die Bahnstrecke von Gifhorn-Isenbüttel nach Meine wurde am 1. März 1889 für den Güterverkehr freigegeben, erst gut ein Jahr später hielt der erste Personenzug in Meine. Seit dem Jahr 2009 ist der Jugendtreff im Bahnhof untergebracht.

1889 fuhr das erste Mal ein Zug durch Meine. Quelle: Archiv

Die Mühle zwischen Meine und Abbesbüttel ist Wahrzeichen des Ortes, sie ziert auch das Wappen. Es handelt sich um einen Erdholländer von 1864.

Sie ist das Wahrzeichen von Meine: Die Mühle zwischen Meine und Abbesbüttel ist ein alter Erdholländer von 1864, das Foto stammt von 1963. Quelle: Archiv

