Anmeldungen ab sofort möglich: Papenteichs Ferienprogramm ist online

Papenteich

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Und die Kombination aus Ferien und Ferienprogramm erhöht die Freude gleich noch mal. Die Papenteicher Jugendförderung hat neun kreative, sportliche, abenteuerliche und gesellige Veranstaltungen vorbereitet plus einen Jugendgruppenleiter-Grundkursus. Was alles dazu gehört:

„Ei, wie schick!“ heißt es am Montag, 29. März, von 10 bis 12.30 Uhr im Rathaus Meine. Kinder ab acht Jahren verzieren mit Marmorierfarbe Ostereier, dabei entstehen faszinierende Farbverläufe und -effekte. Wer’s edel mag, kann die Eier mit Perlen umgarnen. Und zum Schluss entsteht ein dekorativer Osterkranz. Weil auch mal Farbe daneben kann, sind alte Klamotten angeraten.

Zum Schluss fliegen die Drohnen durch einen Hindernisparcours

Wer immer schon mal eine Drohne in den Himmel schicken wollte, kann das am Dienstag, 30. März, ausprobieren. Nach dem ersten Kennenlernen der Steuerung lernen die Teilnehmer, eine Drohne zu starten und in der Luft zu halten – und nach einigen Übungsrunden beginnt ein kleiner Wettbewerb in einem Hindernisparcours. Das Angebot von 9.30 bis 12.30 Uhr findet in der Grundschulsporthalle in Meine statt und richtet sich an Kids ab zehn Jahren.

Dann folgt eine Kreativphase: Kunstvolle Leinwände entstehen am Mittwoch, 31. März, von 14.30 bis 16.30 Uhr im Jugendhaus Meine, und auch hier gilt: bitte an alte Klamotten denken. Mitmachen können alle ab zehn Jahren. Ein Kissen selbst nähen und beflocken – das passiert am Donnerstag, 1. April, von 10 bis 12.30 Uhr im Rathaus Meine. Wer will, kann auch ein T-Shirt gestalten. Teilnehmen können alle ab zehn Jahren. In die Knüpf- und Knotenwerkstatt geht es am Dienstag, 6. April, von 10 bis 12.30 Uhr im Rathaus Meine. Dabei entstehen aus ganz unterschiedlichen Techniken toll verzierte Kunstgegenstände. Willkommen sind alle ab acht Jahren.

Ein Nachmittag nur für Mädchen und ein Nachmittag für viele Spiele

Quatschen, Spielen, Spaß haben und mehr: Mädchentreff ist angesagt am Mittwoch, 7. April, von 15 bis 19 Uhr im Jugendhaus Meine. Mädchen ab zehn Jahren treffen sich. In die Natur geht es am Donnerstag, 8. April, beim Geocaching von 9 bis 13 Uhr. Start ist im Jugendhaus Meine, mitmachen können alle ab zehn Jahren. Und am Freitag, 9. April, entstehen von 10 bis 12.30 Uhr geheimnisvolle Leuchtkugeln im Rathaus Meine. Wer mitmachen will, sollte mindestens neun Jahre alt sein. Mit einem Spielenachmittag am Samstag, 10. April, von 14 bis 20 Uhr im Jugendhaus Meine enden dann die Angebote. Es gibt bekannte und weniger bekannte Brettspiele für alle ab zehn Jahren.

Der Grundkursus für angehende Gruppenleiter findet vom 27. März bis 1. April in St. Andreasberg im Harz statt, Mindestalter ist 16.

Anmeldungen sind ab sofort über das Online-Portal möglich: https://www.unser-ferienprogramm.de/papenteich. Infos gibt’s unter Tel. (0 53 04) 50 234 und 50 235.

Von der AZ-Redaktion