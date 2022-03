Eine Andacht am Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Meine begann mit Glockenschlägen – einer für jeden Tag des Krieges in der Ukraine. Aber Schüler und Kollegium haben noch viel mehr Ideen, wie sie über Hintergründe des Krieges aufklären und konkret helfen können. Bis hin zum Reduzieren des Energieverbrauchs.