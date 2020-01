Rötgesbüttel

Unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus im Wiesenweg in Rötgesbüttel ein. Der Eigentümer bemerkte die aufgehebelte Terrassentür am Samstag gegen 10 Uhr. Die Täter durchsuchten in Abwesenheit des Hausbesitzers die Räume und entwendeten hier einen Fernseher, einen Laptop und einen Tablet-PC. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, melde sich bitte bei der Polizei Gifhorn.

