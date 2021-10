Adenbüttels Kita-Anbau leidet unter Material- und Fachkräftemangel

Adenbüttel

In der Abschlusssitzung der Wahlperiode widmete sich Adenbüttels Gemeinderat der im Bau befindlichen Kita-Erweiterung einschließlich des Konzeptes für Ruhe- und Bewegungsraum. Zudem sprach Bürgermeisterin Doris Pölig Ehrungen für langjähriges politisches Engagement aus.

Dr. Ludwig Munzel berichtete vom Baufortschritt der Kita-Erweiterung. Der Rohbau sei bereits fast vollständig verklinkert worden, es gehe gut voran. Allerdings sei zunehmend Material- und auch Fachkräftemangel zu verzeichnen. „Aber diese Probleme haben derzeit ja alle“, sagte er. So würden etwa Türen und Fenster nicht in den üblichen vier, sondern erst in zwölf Wochen geliefert. Alles in allem müsse man sich daher auf eine Verzögerung von zwei bis drei Monaten bei der Fertigstellung einstellen, so dass damit im Frühjahr 2022 zu rechnen sei. Erfreulich dagegen: „Wir liegen bei fast allen Gewerken deutlich unterhalb der Kostenschätzung, nur beim Dach nicht“, sagte Munzel.

Im Bewegungsraum kann sogar geschaukelt werden

Die gemeinsam mit Kita-Leitung und Förderverein entwickelten Konzepte für Ruhe- und Bewegungsraum nahm der Rat einstimmig so an, wie sie im Bauausschuss vorgestellt worden waren. Beides sei durch Mittel des Vereins gedeckt, erklärte Pölig. Für die Ausstattung des Ruheraumes fallen knapp 5 300 Euro an, für den Bewegungsraum stellt der Förderverein 30 000 Euro bereit. Letzterer erhält eine offene Decke mit Balkenwerk, an dessen Schienen je nach Bedarf unterschiedliche Spielgeräte verankert werden können, beispielsweise Nestschaukeln. Der Rat dankte dem Förderverein ausdrücklich für sein Engagement.

Die Ergebnisse zur Elternbefragung stehen noch aus. „Wir haben bisher nicht alle Fragebögen zurückbekommen“, sagte Pölig. 19 von 132 fehlten. Die Auswertung ist demnach Sache des neuen Rates, der alte konnte nur ein Zwischenergebnis zur Kenntnis nehmen. Munzel wies auf die teils überraschende Entwicklung der Kinderzahlen hin. Gewöhnlich zähle man pro Jahrgang 20 Kinder, 2016 und 2020 allerdings wich die Zahl mit jeweils 27 deutlich nach oben ab, sagte er.

Spenden für die Kita und für Tempomesstafeln

Geschlossen stimmte der Rat dafür, Spenden anzunehmen – sowohl des Fördervereins (2773,22 Euro) für die Kita als auch von den Privatleuten Burkhard Ebers (800 Euro) und Roland Rolfs (600 Euro) für Tempomesstafeln.

Munzel übte Kritik an der aus seiner Sicht mangelhaften Sauberkeit in der Sporthalle: „Der Zustand ist nicht hinnehmbar.“ In den Sanitärräumen gebe es Schimmelbefall. Zeitweise hätten Übungsleiterinnen selbst die Reinigung übernommen. Das allerdings sei „Sache der Gemeinde“, meinte Munzel. Der neue Rat müsse sich des Themas dringend annehmen. MTV-Vorsitzender Jan-Christoph Junke unterstützte das, denn: „Es geht um die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler.“

Die Reinigung der Sporthalle muss neu geregelt werden

Bürgermeisterin Pölig verwies darauf, dass die langjährige, zuverlässige Reinigungskraft im April aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen war und dann Ende August gekündigt habe. Angemessener Ersatz sei nicht zu finden, man müsse den Job wohl einer Fachfirma übertragen. Dafür jedoch brauche es klare Absprachen mit Sportverein und Schule, was durch die Firma zu leisten ist, sagte Pölig.

Dickes Lob: Doris Pölig (Mitte) dankte ihren Ratskolleginnen und -kollegen für produktives und konstruktives Mitwirken. Quelle: Ron Niebuhr

Die Bürgermeisterin dankte abschließend allen Ratskolleginnen und -kollegen für die ehrenamtliche Arbeit sowie für das „produktive und konstruktive Miteinander“. Man habe „zusammen richtig viel erreicht für unsere Gemeinde“, betonte sie. Wolfgang Schulte Uemmingen war insgesamt zehn Jahre im Rat, Reinhard Ferchland ebenfalls. Doris Pölig und Stephan Skupin erhielten vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund je eine Silberne Ehrenadel für 20 Jahre im Gemeinderat beziehungsweise im Gemeinde- und Samtgemeinderat.

Von Ron Niebuhr