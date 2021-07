Adenbüttel

Wie sieht’s in Dernau an der Ahr aus? Adenbüttels Bürgermeisterin Doris Pölig steht in direktem Kontakt mit dem Bürgermeister dort – die Gemeinde Adenbüttel hatte beschlossen, alle Hilfsaktionen gezielt auf die 1700-Seelen-Gemeinde Dernau zu konzentrieren, und auch die ersten Helfer waren schon vor Ort, die nächste Tour startet am Donnerstag.

Der gröbste Schlamm ist noch nicht entfernt in Dernau, hatte Bürgermeister Alfred Sebastian seiner Amtskollegin am Telefon berichtet. „70 Prozent unserer Häuser standen unter Wasser, nur die Gebäude an den Randstraßen blieben verschont.“ In den Kellern und Erdgeschossen liegt noch der Schlamm, „und wir wissen nicht, welche Häuser stehen bleiben können und welche abgerissen werden müssen“. Deshalb sei im Moment noch gar kein Platz für Sachspenden.

„Wenn die Straßen wieder freigeräumt sind, würde den Familien, deren Autos zerstört sind, ein Fahrrad helfen“

„In ein paar Wochen wünschen wir uns Möbel, um die Häuser, die stehen bleiben können, erst mal notdürftig ausstatten zu können: Tische, Stühle, Betten, Schränke, Kühlschränke. Auch Elektrogeräte wie Kaffee- und Küchenmaschinen, Töpfe, Geschirr, denn auch das wurde ja alles weggespült. Wenn die Straßen wieder freigeräumt sind, würde den Familien, deren Autos zerstört wurden, ein Fahrrad helfen“, zählt Sebastian auf.

Einsatz in Dernau: Die Spuren der Zerstörung. Quelle: privat

„Was man nicht vergessen darf,“ fügt Bürgermeister Sebastian hinzu, „auch wir Hauptakteure sind persönlich betroffen, haben auch alles verloren.“ Über Eingänge auf dem Spendenkonto DE 08 5775 1310 1000 5625 69 der Ortsgemeinde Dernau ist er dankbar. „Wir werden diese Woche eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Kirche, der Gemeinde und von Sozialverbänden bilden und darüber entscheiden, welche Summe an welche Familie gehen soll.“

„Die Aufräumarbeiten werden noch Wochen dauern, da ist jegliche Hilfe willkommen“

Michaela Biastoch, die vorige Woche im Kreis Ahrweiler Katastrophenhilfe geleistet hat, kam erschöpft und voller gegensätzlicher Eindrücke nach Adenbüttel zurück: „Es war knochenharte Arbeit! Ich habe einen Tag in Becham und den anderen in Dernau immer nur Schlamm und Schutt aus Kellern und Häusern geräumt. Der Einsatz der Helfer war gut organisiert und beflügelt hat uns die Dankbarkeit der betroffenen Menschen.“ Christiane Möhle, ebenfalls aus Adenbüttel, will es ihr gleichtun, sie ist in den Ort Grafschaft gereist, von wo die Helfer mit Shuttlebussen ins Tal gefahren werden. „Es sind an der Ahr 18 Gemeinden betroffen – und die Aufräumarbeiten werden noch Wochen dauern, da ist jegliche Hilfe willkommen.“

Infos zum Sammeln der Sachspenden Sachspenden werden im Gemeindebüro in Adenbüttel gesammelt und jeweils donnerstagabends verladen – Abgabe zu den Öffnungszeiten oder unter Tel. (0162) 60 34 913 vereinbaren. In einigen Wochen soll ein Konvoi mit Möbelspenden, aber auch Kleidung und Spielzeug organisiert werden. Wer dazu beitragen will, kann seine Spendenbereitschaft bereits jetzt telefonisch ankündigen. „Wir müssen zutiefst dankbar sein, dass wir von dieser Flutkatastrophe nicht betroffen sind, und sollten unseren Mitbürgern in den Krisengebieten helfen, so gut wir können!“, fasst Doris Pölig den Grund für das Adenbütteler Engagement zusammen.

Ein Blick auf Dernau: Braune Fluten überall. Quelle: privat

Eine andere Adenbüttelerin, die anonym bleiben möchte, war mit einer Hilfsorganisation für eine Woche im Krisengebiet: „Man steht dort bis zu den Knien in Wasser und Schlamm. Viele Helfer arbeiten bis zum Umfallen, 21 Stunden am Stück, sind traumatisiert und müssen psychosoziale Hilfe in Anspruch nehmen.“ Jetzt will die engagierte Bürgerin in ihrem Urlaub einmal pro Woche mit Feuerwehrkollegen nach Dernau fahren, um Verpflegung für die Helfer dorthin zu bringen: Mineralwasser, energiereiche Lebensmittel – sie bittet um Spenden von Traubenzucker, Bifi, Müsliriegel ohne Schokolade, Weingummi in kleinen Tüten, Studentenfutter, Getränke in Portionsgrößen zur Versorgung der Helfer. „Es herrscht dort durch das viele Wasser und die Wärme akute Seuchengefahr. Jeder Apfel muss desinfiziert werden.“ Entsprechend bittet sie auch um Spenden von Putzmitteln, Lappen, Schwämmen, vor allem Desinfektionsmitteln, außerdem Windeln für Kinder und Erwachsene, Babynahrung und Monatshygieneartikel. Der erste Transport soll am Donnerstag, 29. Juli, gepackt werden und am Freitag, 30. Juli, starten.

