Adenbüttel hilft der Gemeinde Dernau - Michaela Biastoch ist vor Ort

Adenbüttel

Michaela Biastoch hat es einfach nicht mehr ausgehalten, tagtäglich die schrecklichen Bilder aus den Katastrophengebieten zu sehen und nicht helfen zu können. Kurzentschlossen hat sie im Internet nach einem Kontakt gesucht und ist fündig geworden: Marc Ulrich koordiniert freiwillige Helfer im Landkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet“, sagte Biastoch bei ihrer Abreise am Mittwochabend. „Ich soll in den Ort Grafschaft kommen, denn der liegt auf dem Berg, da gibt es sichere Parkplätze. Von dort werden wir dann mit Shuttlebussen zum Helfen ins Tal gefahren.“

Allen, die Kleiderspenden oder Spielzeug mitschicken wollten, hatte Ulrich eine Absage erteilt: „Soweit sind wir hier noch nicht. Wir müssen zunächst Schlamm und Schuttmassen entfernen.“ Gebraucht wurden Arbeitshandschuhe, Hygieneartikel, Putzmittel, Windeln und Babynahrung. Im Gasthaus Michels und über soziale Medien wurde der Spendenaufruf verbreitet, und der Camper von Michaela Biastoch füllte sich innerhalb kürzester Zeit durch spontane Spenden einiger Familien.

Bürgermeisterin Doris Pölig verabschiedet Michaela Biastoch mit Tee und Kaffee

Bürgermeisterin Doris Pölig, die Michaela Biastoch für ihr außergewöhnliches Engagement dankte, steuerte seitens der Gemeinde als erste Unterstützung noch rund 100 Pakete Teebeutel und löslichen Kaffee bei.

Auch die Adenbüttelerin Christiane Möhle war nicht untätig und hatte den Kontakt nach Dernau, ebenfalls im Landkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler, hergestellt, einer 1 700 Seelen-Gemeinde im Ahrtal, die massive Zerstörungen zu beklagen hat. Bürgermeister Alfred Sebastian war zu beschäftigt, aber seine Sprecherin Andrea Jost schickte Fotos von den verheerenden Zuständen – und eine Spendenkontonummer.

„Es ist schrecklicher, als wir es uns vorstellten!“

Hilfe im Landkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler: Die Adenbüttelerin Michaela Biastoch ist dorthin gefahren, um anzupacken. Quelle: privat

Als sich dann am späten Donnerstagnachmittag auch noch Michaela Biastoch meldete mit den Worten: „Es ist schrecklicher, als wir es uns vorstellten! So muss es nach einem Bombenangriff aussehen. Ich habe heute nur Keller und Wohnungen von Schutt befreit. Es ist wirklich unfassbar. Heute war ich in Becham, morgen geht es nach Dernau!“, stand für Bürgermeisterin Pölig fest: „ Wir helfen jetzt ganz gezielt der Gemeinde Dernau! Erst mit Geldspenden, nächste Woche bekommen wir von Bürgermeister Sebastian konkrete Sachspendenwünsche – und wenn wir dort gebraucht werden, fahren wir auch zum Helfen runter.“ Die Kontonummer unter dem Stichwort „Hilfe für die Dorfbevölkerung Dernau“ lautet: DE08 5775 1310 1000 5625.

Von der AZ-Redaktion