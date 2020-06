Adenbüttel bekämpft den Eichenprozessionsspinner

Adenbüttel

Seit zwei Jahren hat auch die Gemeinde Adenbüttel zunehmend unter der Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners zu leiden. Bürgermeisterin Doris Pölig informierte den Gemeinderat am Freitagabend, dass sich mehrere Gemeinden zusammengetan und einen Auftrag an eine Firma erteilt haben, die die befallenen Bäume jetzt in den nächsten Tagen absaugen wird.

„Vor zwei Jahren waren es 20 Bäume, an denen wir Nester hatten. Voriges Jahr waren es schon 40, und in diesem Jahr haben wir an 100 Bäumen Nester gefunden“, bezifferte Pölig die deutliche Zunahme. „Zum Glück ist es hier noch nicht so schlimm wie im nördlichen Landkreis, dass ganze Bäume befallen sind – bislang haben wir jeweils einzelne Nester an den Bäumen, die abgesaugt werden können.“

Bürger beteiligen sich an Bekämpfung

Die Gemeinde hatte auch Bürgern mit befallenen Bäumen auf ihren Privatgrundstücken angeboten, sich dem Auftrag anzuschließen und die Dienste der Firma gleich mit in Anspruch zu nehmen, wenn diese in Adenbüttel unterwegs ist. „Die meisten haben das auch getan“, freute sich die Bürgermeisterin. Ihre Mahnung: „Wenn man die Schädlinge nicht bekämpft, vermehren sie sich rasant und breiten sich immer weiter aus.“

Aktuell hat die Gemeinde die befallenen Bäume mit Flatterband gekennzeichnet und auch zahlreiche Warnschilder verteilt, die vor allergischen Reaktionen warnen – beispielsweise ist der Niedrigseilgarten hinter der Grundschule davon betroffen.

Die Gemeinde will einerseits nicht die Eltern zur Kasse bitten, obwohl ihre Kinder wegen Corona seit dem 16. März nicht in Krippe oder Kita betreut wurden, andererseits findet sie es nicht fair, dass die daraus entstandenen Einnahmeausfälle an den Kommunen hängen bleiben. Ihr Ziel ist, dass Eltern für Mai und Juni weder für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren noch für die Randstundenbetreuung in der Kita bezahlen. Der Verwaltungsausschuss hatte deshalb im Mai beschlossen, die Elternbeiträge zu stunden. „Vor einem endgültigen Ratsbeschluss über einen Verzicht hätten wir allerdings gerne geklärt, ob die Versicherung des Trägers die Einnahmeausfälle wenigstens teilweise übernimmt“, erklärte Pölig das weitere Vorgehen, welches der Rat einstimmig befürwortete. Außerdem erhält Adenbüttel vom Landkreis 11 413 Euro Ausgleichszahlung für die Einnahmeausfälle.

Straßenarbeiten so gut wie erledigt

In ihren Mitteilungen berichtete die Bürgermeisterin, dass der Straßenendausbau im Weidebusch so gut wie abgeschlossen ist, „im Juli werden die letzten Nacharbeiten erledigt“. In der Straße Auf der Heide werden zurzeit die noch fehlenden Laternen aufgestellt und die vorhandenen Laternen auf LED umgerüstet, die Arbeiten am Mühlenweg sollen in wenigen Wochen beendet sein.

Ein Bauantrag für den Dorfkern liegt laut Pölig gerade beim Landkreis zur Bearbeitung. „Sollte dieser Bauantrag nicht den Zielen entsprechen, die wir gerade in einem Bebauungsplan für diesen Bereich festlegen, würden wir darum bitten, die Bearbeitung des Bauantrags zurückzustellen, bis der Bebauungsplan fertig ist“, informierte die Bürgermeisterin den Rat.

Von Christina Rudert