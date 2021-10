Adenbüttel: Wie Doris Pölig Bürgermeisterin bleiben kann

Adenbüttel

Im Frühjahr 2021 gegründet, hat es die neue Gruppe MGA – Mehr Generationen für Adenbüttel bei der Gemeinderatswahl am 12. September bei einer Wahlbeteiligung von knapp 77 Prozent auf 43,93 Prozent der Wählerstimmen geschafft und dadurch fünf der elf Sitze im Rat der Gemeinde Adenbüttel errungen. Nun gibt es einen Kooperationsvertrag, der der MGA zu einer Mehrheit im Rat verhilft und damit dazu, dass Doris Pölig aller Voraussicht nach als Bürgermeisterin im Amt bleiben kann.

Sie selber wertet die 877 Stimmen, die sie als Spitzenkandidatin der MGA bekommen hat, als Ausdruck dafür, dass die Ortsteile Adenbüttel und Rolfsbüttel sie gerne noch für weitere 5 Jahre als Bürgermeisterin sehen möchten. Mit dieser Zahl lag sie auch mit weitem Abstand vorne, denn Dr. Ludwig Munzel von der GfG, der die zweitmeisten Stimmen holte, kam auf 235.

Kontakt zu den drei einzelnen Ratsmitgliedern von SPD, CDU und ULA

In den vergangenen Wochen hat die MGA Kontakt zu den drei Einzelratsmitgliedern von SPD, CDU und ULA aufgenommen, um über gemeinsame thematische Schnittmengen zu sprechen. Im Ergebnis sind die fünf MGA-Ratsmitglieder darin mit Michael Cordes (CDU) übereingekommen, für die nächsten fünf Jahre im Rat der Gemeinde Adenbüttel eine Gruppe zu bilden und damit die Mehrheit von sechs der elf Sitze zu stellen, „weil man sich nicht nur menschlich nahesteht, sondern auch in vielen wichtigen Themen für unsere Gemeinde übereinstimmt“, so Pölig.

In einem Kooperationsvertrag wurden Absprachen über Inhalte, die zusammen verfolgt werden sollen, und die Aufteilung der Aufgaben und Funktionen getroffen. Neben der Zusammenarbeit im Bereich Jugend, Senioren und Soziales sollen in Zukunft der Umweltaspekt wie auch die Dorfgemeinschaft und Dorfentwicklung stärker in den Vordergrund treten.

Konstituierende Sitzung am 12. November

Alle Bürgerinnen und Bürger sind nun eingeladen, an der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates am Freitag, 12. November, um 18 Uhr im Saal des Gasthauses Michels beizuwohnen.

Von der AZ-Redaktion