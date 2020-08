Kindercoach Corinna Michelsen ist über die Gifhorner Kreisgrenzen hinaus bekannt. Ihr Tierhof in Bokelberge ist seit Jahren Anziehungspunkt für Kinder und Eltern gleichermaßen. Auch Kerstin Urban arbeitet mit Tieren. Ihr Schwerpunkt liegt auf Pferden. Vor den Toren von Adenbüttel hat sie eine Wiese angelegt, elf Pferde leben dort in Offenstallhaltung. Sie berichtet, dass ihr eigenes Pferd sie von Jugend an begleitet hat, „es war mein Lehrmeister“. Sie nahm Reitstunden, besuchte Lehrgänge, ritt Turniere „bis zur Landesebene“. Dann erreichte sie den Punkt, „dass ich mit der Reitweise, die damals in meiner Pferdewelt vorherrschte, nicht mehr übereinstimmte“. Sie konnte die weit verbreitete Ansicht nicht mehr teilen, das Pferd als Sportgerät und persönlichen Erfolgsträger anzusehen.

„2008/2009 verbrachte ich ein Jahr in Australien“, berichtet sie. Und dort lernte sie eine andere Welt im Umgang mit Pferden kennen. Auch traf sie dort erstmals auf die Bezeichnung „ Australien Horsemanship“. Frei übersetzt bedeutet Horsemanship „Pferdemensch“, es schließt den fairen Umgang mit dem Pferd und die artgerechte Haltung mit ein. In Australien folgte für Kerstin Urban die Erkenntnis, „dass ich nach 25 Jahren Umgang mit Pferden nicht wusste, wie man ein Pferd artgerecht behandelt, es wahrnimmt, mit ihm kommuniziert.“ 2009 kam sie nach Deutschland zurück. Und in den extremen Gegensätzen in der Pferdephilosophie der Menschen hier und in Australien wurde ihr klar, „dass ich etwas tun kann und auch muss“.

Sie studierte Pferdepsychologie und seit April 2010 arbeitet sie als eine von wenigen zertifizierten Pferde-Verhaltenstherapeutinnen im Kreis Gifhorn. Bei Problemen zwischen Ross und Reiter fährt sie zwecks Ursachenforschung zu ihren Kunden nach Hause. Sie ist überzeugt: „Es liegt in unserer Verantwortung, Pferde so auszubilden, dass das Training allen Beteiligten Spaß bereitet – ohne Frust und Schmerzen.“ Kerstin Urban ist erreichbar unter Tel. (0 53 04) 90 76 35.