Über diese Nachricht werden sich alle jungen Familien riesig freuen: Im Frühjahr soll’s mit dem Um- und Erweiterungsbau der Kita „Kleine Strolche“ in Adenbüttel losgehen. Die Projektgruppe informierte im Adenbütteler Gemeinderates über den Sachstand. Auch der Etat 2021 stand auf der Tagesordnung. Beraten wurde erstmals online.

„Eine Neuerung ist, dass die Kita schallschluckende Akustik-Decken bekommen wird“, berichtet Bürgermeisterin Doris Pölig, die sich seit Monaten gemeinsam mit Dr. Ludwig Munzel und Martin Bartels in der vom Rat beauftragten Projektgruppe engagiert. „Der Einbau dieser Decken ist insbesondere im Bewegungs- und Gruppenraum von großer Bedeutung“, so Pölig.

Einen Experten hinzugezogen

Beim Ausschreibungs- und Vergabe-Verfahren lasse sich die Gruppe inzwischen von einem Fachmann beraten und unterstützen. „Die ersten Briefe wurden inzwischen an sieben Firmen versandt“, führt Pölig aus. Zuvor seien die Unternehmen durch Eignungsabfragen und Referenzen auf den Prüfstand gestellt worden. In der nächsten Woche sollen die Ausschreibungsunterlagen auf den Weg gebracht werden. „Wir möchten die Gewerke gerne gebündelt an ein Generalunternehmen vergeben“, erläutert die Bürgermeisterin. Ausnahmen würde es lediglich bei den Elektro- sowie Heizungs- und Sanitär-Arbeiten geben.

Zahlungsbescheid ist schon da

„Der Zahlungsbescheid für die Baugenehmigung liegt inzwischen vor – wir rechnen damit, dass in den nächsten Tagen grünes Licht gegeben wird“, hofft Doris Pölig auf einen Baustart im März oder April. „Das Wetter muss jedoch mitspielen, denn die Westseite des jetzigen Bewegungsraumes muss geöffnet werden, um den Anbau zu ermöglichen“, erläutert die Bürgermeisterin. Der Kostenrahmen von 850 000 Euro – er ist der dickste Brocken bei den Investitionen im Etat 2021 – werde auf jeden Fall gehalten. „Bis zum Jahresende wollen wir das Projekt abgeschlossen haben.“

Krippengebühren ausgesetzt

Entdeckt und behoben wurde inzwischen ein Leck und Feuchtigkeitssschaden in der Adenbütteler Kita. „Das war besonders wichtig, denn im Zuge des Um- und Erweiterungsbaus steht auch der Austausch der Heizungsanlage an“, sagt die Bürgermeisterin. Ebenfalls von Bedeutung für alle Väter und Mütter: Bereits am 11. Januar hat der Gemeinderat im Umlaufverfahren beschlossen, dass die Krippengebühren rückwirkend zum 1. Januar ausgesetzt werden – es sei denn, es wird Notbetreuung beansprucht.

Dankeschön für Unterstützung

Ein dickes Dankeschön gab’s von der Bürgermeisterin an alle Ratsmitglieder für die bisherige Unterstützung und auch dafür, dass der Satzungsbeschluss für den Etat 2021 einstimmig gefasst worden ist. Die wichtigsten Eckdaten des laufenden Haushaltes: Ausgaben von rund 1,.75 Millionen Euro, 1,1 Millionen Euro stehen für Investitionen bereit.

„Den Löwenanteil macht mit 850 000 Euro das Kita-Projekt aus, weitere 100 000 Euro sind nötig, um die Regenwasserentsorgung neu zu ordnen“, so Pölig. Dieses Vorhaben gehe die Gemeinde gemeinsam mit dem Wasserverband Gifhorn an. Weitere 100 000 Euro in den Etat eingestellt, um später Fördergelder in Höhe von 80 000 Euro zurückzubekommen: Die Gemeinde feilt an einem Konzept „Klimaverbesserung in sozialen Einrichtungen“. Es gehe unter anderem um die Beschattung und Klimatisierung gemeindeeigener Immobilie, so Pölig.

Noch in diesem Jahr soll auch der zur Bushaltstelle führende Fußweg in Rolfsbüttel auf Vordermann gebracht werden. Pölig: „Er ist in einem denkbar schlechten Zustand.“ Die Gemeinde hofft auf Fördermittel in Höhe von 75 Prozent.

Konzept für alten Ortskern

Im Etat enthalten ist zudem ein Ansatz von 50 000 Euro Planungskosten in Sachen „Alter Ortskern“. Erster Schritt werde ein städtebauliches Konzept sein, verweist die Bürgermeisterin darauf, dass die Gestaltungssatzung inzwischen mehr als 20 Jahre alt sei. Loslegen wolle man „nach Corona“, denn die Bürgerinnen und Bürger müssten mit ins Boot geholt werden, um an dem Konzept mitzuarbeiten.

Zufrieden ist Doris Pölig mit dem bisherigen Ausbau des Glasfasernetzes. Es gehe zügig voran – lediglich in den vergangenen Tagen habe das Winterwetter die Arbeiten ins Stocken gebracht.

